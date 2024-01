Ator de ‘Anatomia de uma Queda’ é acusado de abuso sexual

‘Anatomia de uma Queda’ passou de ser o filme que todos estavam falando por arrasar no Globo de Ouro 2024, para se envolver em um escândalo de abuso sexual por um de seus atores.

A trama do filme gira em torno de uma mulher que é acusada de ter assassinado seu marido, interpretado pelo ator e diretor francês Samuel Theis.

Mi primera visita al cine este 2024 ha sido para ver 'Anatomía de una caída'. Una caída que obviamente cambia el presente y el futuro de los protagonistas, pero también el pasado, que es cuestionado y reinterpretado de mil formas, hasta que uno ya no sabe qué es la verdad. pic.twitter.com/OHx9XOlvN1 — Irene 🍿 (@ireneballestar) January 4, 2024

No final de julho de 2023, o ator recebeu uma denúncia por abuso sexual, o que levou ao início de uma investigação preliminar e em novembro se tornou uma ação civil.

Samuel Theis teria abusado de um técnico

Os eventos do suposto abuso não ocorreram durante as gravações de ‘Anatomia de uma queda’, mas sim em outro filme que Samuel Theis estava dirigindo e que se chama ‘Je le jure’ (’Eu juro’).

Um técnico de 27 anos de idade afirmou que o ator e diretor francês o forçou a ter relações sexuais em um apartamento que a produção havia alugado, depois de uma festa com toda a equipe.

A produção do filme francês, ao ser informada do abuso, solicitou a Samuel Theis que dirigisse o filme à distância e desse instruções através de intermediários, para que assim não tivesse contato direto com o restante da equipe.

O técnico afirmou que enviou uma mensagem ao ator para dizer que se sentia abusado, enquanto este admitiu que ambos tiveram sexo oral consensual depois da festa.

L'acteur et cinéaste Samuel Theis, connu pour avoir joué le rôle principal du film #AnatomieDUneChute, et révélé il y a dix ans par son rôle d'Antoine Duroc dans l'épisode spécial 1942 de #JoséphineAngeGardien, est accusé de viol par un technicien de son dernier film, qui affirme… pic.twitter.com/AeIzhGWQWa — Clem Garin (@clem_garin) January 6, 2024

Samuel Theis expressou recentemente que não ficou sabendo do processo civil até que a notícia começou a ser compartilhada pela mídia, pois nem mesmo foi interrogado pelos investigadores do caso.

A produção de ‘Anatomia de uma queda’ ainda não se pronunciou sobre esse caso, embora seja provável que não o façam, pois não tem relação com o caso, além do fato de Samuel Theis ter atuado nela. No entanto, alguns acreditam que isso possa custar-lhe os Oscars que ele possa vir a ganhar.