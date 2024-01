Assim parece o elenco de ‘Família Soprano’ 25 anos depois de sua estreia

Já se passaram 25 anos desde o momento em que a HBO lançou ‘Família Soprano’, uma série sobre a máfia que deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento. A história do chefe Tony Soprano cativou o público com sua narrativa complexa e personagens inesquecíveis, sendo um marco na televisão.

Com o passar do tempo, tem sido possível observar como o elenco original evoluiu, razão pela qual apresentamos um vislumbre do impacto duradouro da série e como alguns de seus atores principais estão agora.

O que aconteceu com os atores de ‘Família Soprano’?

Lorraine Bracco - Dra. Jennifer Melfi (69 anos)

A atriz é conhecida por seu papel em ‘Goodfellas’ e ‘Família Soprano’. Bracco, atualmente com 69 anos, continua participando em projetos televisivos.

Edie Falco - Carmela Soprano (60 anos)

Falco, com quatro Emmys e dois Globos de Ouro, tem desfrutado de sucesso no cinema e na televisão, consolidando-se como uma figura influente.

Michael Imperioli - Christopher Moltisanti (57 anos)

Vencedor de um Emmy, Imperioli demonstrou sua versatilidade no cinema e na televisão, recentemente participando da minissérie da HBO Max ‘The White Lotus’.

Dominic Chianese - Corrado “Junior” Soprano (92 anos)

Com uma carreira prolífica desde a década de 1970, Chianese é ator e músico, conhecido por ‘O Poderoso Chefão II’ e ‘Família Soprano’.

Steven Van Zandt - Silvio Dante (73 anos)

Van Zandt, reconhecido como ator, músico e produtor, tem liderado a série 'Lilyhammer' desde 2012 e é membro distinto da E Street Band.

Robert Iler - Anthony ‘A.J.’ Soprano Jr. (38 anos)

Iler, conhecido por seu papel em ‘Família Soprano’, participou de projetos como ‘Daredevil’ e ‘Law & Order: Special Victims Unit’.

Jamie-Lynn Sigler - Meadow Soprano (42 anos)

Sigler, defensora contra transtornos alimentares, atualmente atua como porta-voz da National Eating Disorders Association.

Aida Turturro - Janice Soprano (61 anos)

Reconhecida por seu papel em ‘Família Soprano’, Turturro contribuiu em filmes notáveis e continua se destacando na tela grande.

Steve Schirripa - Robert ‘Bobby Bacala’ Baccalieri

Com papéis em ‘Família Soprano’ e ‘Blue Bloods’, Schirripa continua ativo na atuação.

Hubo evento especial de HBO por los 25 años de #TheSopranos, AKA la mejor serie de la historia. Michael Gandolfini (el retrato de su padre 💔), Aida Turturro (Janice Soprano), Julianna Margulies (Julianna Skiff) y Steve Schirripa (Bobby) fueron algunos de los presentes. pic.twitter.com/spsTATy031 — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) January 11, 2024

Atores de ‘Família Soprano’ que já faleceram:

James Gandolfini - Anthony ‘Tony’ Soprano (1961-2013)

Vencedor de vários prêmios, Gandolfini deixou um legado com seu icônico papel na série.

Tony Sirico - Paulie Gualtieri

Com uma carreira destacada interpretando gângsteres, Sirico, conhecido por sua participação em ‘Família Soprano’, deixou sua marca na indústria cinematográfica.