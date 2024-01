Remake de Renascer: descubra como José Inocêncio vira o imperador do cacau

Remake de Renascer: no primeiro capítulo, José Inocêncio (Humberto Carrão) chega aos pés do jequitibá-rei e faz pacto (Fábio Rocha/Globo)

O protagonista tem uma grande mudança de vida logo no capítulo 1 do remake de Renascer, que começa a ser exibido nesta segunda-feira (22), após o Jornal Nacional. Fique neste texto e descubra como José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) vira o imperador de cacau em Ilhéus, na Bahia.

Com duração de um filme, a estreia da novela escrita por Bruno Luperi guarda muita coisa para o público, mas a história está centrada no personagem principal, que na primeira fase é interpretado por Humberto Carrão.

Acontece que ao chegar na região e cravar o facão aos pés de uma árvore, selando seu destino com aquele lugar, José Inocêncio é atacado por jagunços e tem o corpo despelado.

Remake de Renascer: o protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão) sofre atentado logo no primeiro capítulo da novela (Fábio Rocha/Globo)

Ele será salvo por Rachid (Gabriel Sater/Almir Sater), que também será alvo do bando, mas consegue se safar ao se fingir de morto. Depois do susto, o salvador deixa o protagonista do remake de Renascer na porta de Cândida (Maria Fernanda Cândido), que acaba abrigando eles em sua fazenda.

Será a partir deste encontro que o destino mostra que José Inocêncio vira o maior plantador de cacau de Ilhéus. Uma pequena passagem de tempo acontece, logo no capítulo 1, e o protagonista da novela da Globo aparece recuperado do golpe que levou ao chegar em Ilhéus e Cândida decide ir embora e deixa sua fazenda para o protagonista da novela escrita por Bruno Luperi.

Remake de Renascer: José Inocêncio (Marcos Palmeira), Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) na primeira fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

Ainda no capítulo de estreia de Renascer, passam-se três anos, e José Inocêncio está reabilitado do ferimento e com as terras de sua fazenda fortalecidas e acaba se apaixonando por Maria Santa (Duda Santos), que observa os preparativos da festa do Boi Bumbá pela fresta da janela do quarto, já que Venâncio (Fabio Lago) proíbe a filha de sair de casa.

