Remake de Elas por Elas: choque de realidade une Helena e Jonas no capítulo 102

Segundo o resumo da novela da Globo, a protagonista volta a procurar o seu ex-marido para falar sobre o personagem vivido por Filipe Bragança. Desesperada com a possibilidade de perder o rapaz, ela pede uma trégua nas brigas. É claro que o empresário vai aceitar o acordo, sem pensar no possível ciúmes que Adriana (Thalita Carauta) pode ter.

No capítulo desta segunda-feira (22) do remake de Elas por Elas, Helena toma coragem e decide ir atrás de Giovanni, que fugiu de casa ao saber que seu avô, Sergio (Marcos Caruso) foi responsável pela troca de bebês na maternidade, em uma ação conjunta com a enfermeira Míriam (Paula Cohen).

Remake de Elas por Elas: Giovanni (Filipe Bragança) anuncia que descobriu que não é filho biológico de Jonas(Mateus Solano) e Helena (Isabel Teixeira) (Léo Rosario/Globo)

Ísis (Rayssa Bratillieri) também fica desesperada com o sumiço do namorado em Elas por Elas e sai a sua procura. No capítulo 102, a jovem encontra Giovanni na casa da serra, mas fica surpresa ao vê-lo junto de Cris (Valentina Herszage). Será que vem uma nova briga do casal?

O próximo capítulo está mais bombástico

Já na terça-feira (23), quando a novela chega ao número 103, Giovanni não suporta ver Ísis na casa, afinal acredita que ela mentiu para ele ao esconder tudo que sabia sobre seus pais biológicos e manda ela embora.

A atitude do namorado faz com que Ísis deduza que a filha de Lara (Deborah Secco) contou a verdade sobre Giovanni e uma nova polêmica se instaura na no remake de Elas por Elas.

Remake de Elas por Elas: Giovanni (Filipe Bragança) briga com Ísis (Raysa Bratillieri) (Léo Rosario/Globo)

Enquanto isso, Míriam, Fagundes (Antonio Tabet) e Danilo (Erom Cordeiro) planejam um golpe certeiro contra a empresa de Sérgio e Helena.

Outras polêmicas da novela da Globo

Além da troca de bebês e do choque de realidade une Helena e Jonas, Elas por Elas vive outros dilemas, como a audiência pela guarda de Vic (Bia Santana). Em cenas que começam a ir ao ar no capítulo 102, Renée (Maria Clara Spinelli) diz que tudo está marcado e Rico (Pedro Caetano) comunica a protagonista da novela que Wagner (César Mello) foi encontrado desacordado na rua e levado para um hospital.

Remake de Elas por Elas: Renée perde a guarda de Vic (Léo Rosario/Globo)

Já na terça-feira (23), Renée fica sensibilizada ao encontrar Wagner no hospital, mas afirma a Rico que não reata com o ex. Ela conta para Tony (Richard Abelha) sobre o estado do personagem e, no hospital, Wagner desperta, emocionando a ex-mulher.

Ainda falando de tribunal, no capítulo 103 do remake a audiência de Lara e Taís (Késia Estácio) contra Silas (Shimon Nahmias) começa e a irmã de Mário (Lázaro Ramos) confronta Roberto (Cássio Gabus Mendes). A personagem de Déborah Secco vence o processo e o vilão tem sua prisão decretada.

