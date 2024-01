Recuperação de Kate Middleton: Príncipe William assume a frente enquanto a esposa cuida de sua saúde

A princesa Kate Middleton, membro da família real britânica, submeteu-se a uma cirurgia abdominal na última semana, resultando em uma recuperação que a manterá afastada do público até a Páscoa. O procedimento, mantido em sigilo pela família real, gerou especulações sobre a saúde da princesa.

Enquanto a natureza exata da cirurgia não foi divulgada, fontes próximas à família indicam que Kate continuará a desempenhar suas funções reais da cama durante o período de recuperação. O jornal Sunday Times relatou que a princesa permanecerá hospitalizada por mais sete dias, sinalizando uma fase prolongada de cuidados e repouso.

Kate Middleton/ reprodução

Durante esse período, o príncipe William assumirá a responsabilidade total pela atenção aos três filhos do casal: George, Charlotte e Louis, com idades de 10, 8 e 5 anos, respectivamente. Uma fonte próxima ao casal real destacou que as crianças são a prioridade máxima para William e Kate, e eles estão comprometidos em garantir que tenham uma rotina o mais normal possível durante a ausência da mãe.

“A recuperação da princesa Kate será cuidadosamente gerenciada, e o príncipe William está totalmente dedicado a proporcionar um ambiente estável e amoroso para as crianças. Elas sempre foram o centro de seus universos, e isso permanecerá inalterado durante esse período delicado”, compartilhou a fonte.

LEIA TAMBÉM: Kate Middleton foi submetida a uma cirurgia e temem o pior devido às condições observadas

A decisão de manter a cirurgia e a recuperação em sigilo reflete a abordagem tradicional da família real britânica em relação à privacidade de assuntos médicos. O comunicado oficial da realeza se limitou a confirmar que a princesa passou por um procedimento abdominal, sem oferecer mais detalhes sobre a natureza específica da intervenção.

À medida que Kate Middleton se concentra em sua recuperação, o príncipe William se afastará temporariamente de suas obrigações públicas para dedicar-se integralmente ao papel de pai. O casal real expressou o desejo de manter a normalidade para seus filhos durante esse período desafiador.

Fonte: Terra