North West exibe uma dentadura de diamantes cara e criticam Kanye West por ser a pior influência

North West, a filha mais velha de Kim Kardashian, tornou-se uma sensação nas redes sociais com suas travessuras, ganhando milhões de curtidas em suas publicações irreverentes. Com 10 anos de idade, a herdeira do império Kardashian tem mostrado ter tudo para ter sucesso como influenciadora, no entanto, à medida que cresce e define sua personalidade, tem despertado alerta entre os internautas devido à enorme semelhança que tem com seu pai, Kanye West.

Recentemente, a pequena mostrou com orgulho no TikTok um acessório brilhante e caro, o que levou muitos a apontarem Kanye como "uma má influência para ela". Trata-se de incrustações de diamantes que ela colocou nos dentes, ao mesmo tempo em que o rapper foi ao dentista para fazer um jogo completo de dentaduras postiças de titânio.

North West A filha de Kim Kardashian e Kanye West preocupa por seus dentes (Instagram)

Kanye West é a pior influência para sua filha?

Na sua publicação no TikTok, North escreveu a palavra ‘aleatório’, referindo-se à falta de contexto na situação. No entanto, os fãs imediatamente relacionaram isso a uma jogada arriscada de Kanye West. A pré-adolescente parecia normal em muitos aspectos, usando uma camiseta tingida com uma estampa dos Simpsons e o cabelo preso em longas tranças.

Na quarta-feira, Kanye mostrou em primeira mão a prótese dentária completa que ele havia instalado, mostrando uma peça sólida de titânio brilhando em frente a um fundo preto e um close dela em sua boca.

As próteses dentárias personalizadas, que são consideradas “mais caras do que diamantes”, foram projetadas por Kanye e custaram incríveis 850.000 dólares, de acordo com o ‘Daily Mail’.

Uma fonte disse à publicação que o implante cirúrgico é exclusivo de Ye e foi colocado pelo Dr. Thomas Connelly em Beverly Hills, Califórnia, juntamente com Naoki Hayashi, mestre técnico dental.

"Foi um prazer trabalhar em cada etapa do processo com o Kanye. Sua visão para criar arte única vai além da evolução dental", disse Connelly à mídia. O dentista concluiu: "A combinação de sua visão com a ciência odontológica criou uma nova aparência épica!"

"Sinto que North vai se tornar Kanye West e isso é perigoso"; "Que mau exemplo Kanye dá para sua filha"; "Agora são esses adesivos 'inocentes' de diamantes, mas amanhã ela vai arrancar os dentes como o pai", expressaram os internautas nas redes sociais.

Filha de Kim Kardashian ganhou o título de “a mais mimada”

Embora inicialmente os internautas falassem que North tinha tudo para ser uma estrela amada por todos, é agora que eles começaram a apontá-la como "birrenta" e "malcriada". North parece estar se tornando a polícia da moda e nem mesmo Kim Kardashian conseguiu escapar dela.

Há algumas semanas, a empresária até mencionou que sua filha é “como a nova Joan Rivers”, apresentadora que se tornou famosa por fazer críticas duras e piadas sobre as roupas das celebridades. “Tudo o que a North quer fazer é avaliar o vestuário das pessoas. Ela adora criticar”, disse Kardashian em The Kardashians.