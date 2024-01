No BBB, Wanessa Camargo revela que Zilu tentou impedir namoro com Dado Dolabella Imagem: reprodução Instagram (@zilucamargooficial)

Wanessa Camargo revelou durante o Big Brother Brasil 24 que Zilu tentou limitar o contato entre a cantora e Dado Dolabella durante o primeiro namorado dos dois, nos anos 2000.

De acordo com explicações da Wanessa dentro do reality, a mãe percebeu que ela e Dolabella ficavam conversando até de madrugada e tomou a atitude.

“De repente, meu celular [pifou], não conseguia falar com ninguém. Eu comecei a mexer nele. Quando eu olhei, [...] ela colocou um papel entre a bateria e o celular. Na época, você conseguia fazer isso. [...] Eu falei: ‘Não acredito, mãe’”, disse a participante do lado ‘Camarote’.

Procurada pelo Estadão, Zilu Godói ainda não deu sua versão.

Novo namoro

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram o namoro após 20 anos separados. Os dois estão pensando na possibilidade de ter filhos. “Eu estou em um relacionamento novo, a gente não tem filhos. Tenho vontade, mas a gente ainda não sabe se vai ter”, afirmou Wanessa.

Quando assumiram que estavam juntos novamente, em outubro de 2022, Dado se declarou durante um show da cantora.

“Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora, essa mulher f*da que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa. Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar na gente esse gostinho de céu”.

