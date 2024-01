Medidas que Gerard Piqué tomou após a detenção do assediador de Shakira

Nos últimos dias, foi divulgada a notícia de que a renomada cantora Shakira foi vítima de assédio por parte de um homem nos Estados Unidos.

O assediador, identificado como Daniel John Valtier, foi preso depois de enviar presentes e fazer publicações nas redes sociais direcionadas à artista.

A detenção de Daniel ocorreu perto da mansão de Shakira em Miami Beach. A equipe de segurança da cantora alertou as autoridades sobre a presença do assediador, que afirmava ter um relacionamento amoroso com ela.

Graças ao acompanhamento nas redes sociais e à rápida ação da polícia, Valtier foi preso e acusado de assédio, além de receber uma multa pelo aluguel fraudulento de um veículo.

Diante dessa situação alarmante, Gerard Piqué mostrou-se muito preocupado, especialmente em relação à segurança de seus filhos, Sasha e Milan.

Desde a separação do casal, as crianças residem com Shakira em Miami, o que fez com que o ex-jogador de futebol levasse o assunto muito a sério. Ele entrou imediatamente em contato com a cantora colombiana para abordar o tema e tomar medidas adicionais destinadas a melhorar a proteção de sua família.

Ações tomadas por Piqué

Embora não tenham sido revelados detalhes específicos, é evidente que estão tomando medidas concretas para proteger Shakira e seus filhos.

O casal está trabalhando em conjunto com sua equipe para reforçar as medidas de segurança em torno de sua residência e na vida cotidiana da cantora.

A preocupação e o compromisso de Gerard com a segurança de sua família são evidentes. Embora ele não tenha feito declarações públicas sobre o incidente, suas ações demonstram sua dedicação em garantir o bem-estar de sua ex-parceira e seus filhos.

A segurança dos entes queridos é uma prioridade para Piqué, e ele está comprometido em tomar todas as medidas necessárias para evitar situações de risco.