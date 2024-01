Jodie Foster: “‘True Detective: Night Country’ é uma história indígena genuinamente centrada”

Jodie Foster interpreta Liz Danvers em ‘True Detective: Night Country’, uma série criada para Showrunner e dirigida por Issa López. Lançada quase 10 anos após a estreia da primeira temporada, ‘True Detective: Night Country’ conta a história de cientistas da Estação de Pesquisa do Ártico que desaparecem misteriosamente.

Issa López, autora ou coautora da maioria dos episódios e diretora dos seis, traz de volta a ‘Night Country’ a inquietante essência da primeira temporada, misturando a narração de crimes reais com elementos sobrenaturais.

P: A série ‘True Detective’ tem um tom e estilo distintos ao retratar crimes e investigações, que os fãs adoram. Você acha que esta temporada mantém essa essência?

- Sim, adoro essa série. Talvez, não quero dizer que foi o início do streaming, mas talvez tenha sido o início da minha dependência do streaming. Então era uma daquelas coisas que eu assistia e adorava e para as quais sempre voltava.

P: O que te atraiu nesta série, considerando que é o seu primeiro papel principal em uma série desde 1975?

- É surpreendente. O ano de 1975 foi há muito tempo, sim. Eu vivia no mundo do cinema e, bem, chegamos a um momento incrível na história do cinema. E esse é o momento em que a verdadeira narrativa está no streaming. Então, acredito que é lá que estão sendo feitos alguns dos melhores trabalhos.

P: Você poderia nos contar sobre a escrita desta história com duas fortes protagonistas femininas?

- Bem, isso é um sonho se tornando realidade. Issa López é minha diretora favorita. A melhor com quem já trabalhei. É uma bênção. Já trabalhei com muitas pessoas. Mas finalmente você encontra alguém que entende como você pode dar o seu melhor. Sinto que ela foi capaz de extrair isso de mim. Depois, tenho que vê-la fazer isso com todo tipo de pessoa de diferentes maneiras. Esse foi o grande atrativo da colaboração e isso aconteceu desde o início.

P: Você a aterrorizava?

- Sim, isso a aterrorizava. Eu disse algumas coisas assustadoras como “não gosto disso”. “O que há com isso, grrr”. E então eu saí da cidade. Depois foi incrível ver surgir um personagem totalmente novo que era mais do que eu jamais poderia ter esperado ou antecipado e que acredito que ajuda na dinâmica entre Liz Danvers e Evangeline Navarro.

P: Como é que filmar no Ártico afetou a produção?

- Sim, isso trouxe grandes desafios, como você pode imaginar: trabalhar à noite, em primeiro lugar. E tentamos iluminar à noite e na neve com todos os elementos. Mas, curiosamente, tivemos os deuses do nosso lado. Justamente quando precisávamos de toda essa neve, pegamos toda a neve. E justamente quando precisávamos de calma, houve.

P: Você pode descrever alguns dos lugares mais impressionantes usados nas filmagens?

- Lagos congelados. Foi muito divertido. Passamos quatro semanas no norte, na Islândia. Precisávamos de uma grande quantidade de neve. E foi lindo. As pessoas são diferentes lá. Elas gostam de nadar em piscinas ao ar livre com temperaturas abaixo de zero. Também foi divertido viver essa experiência.

P: Trabalhar em ‘True Detective’ te lembra do seu papel como Clarice Starling, que agora enfrenta um caso difícil no Alaska?

- A verdade é que não. Não acredito que ambos sejam comparáveis. Mas acho que há algo por baixo da comparação que é muito acolhedor.

P: Como diretora, você deu conselhos a Issa López?

- Bem, os conselhos geralmente não são da minha conta. Geralmente são sobre outras coisas que não têm nada a ver com o meu personagem ou minha interpretação. Geralmente são sobre outras coisas. Eu adoro quando outros atores são diretores porque sinto que tenho outros olhos na mesa e que estão atentos a como tudo vai ficar. Então espero não ser um peso total. Acho que há momentos em que estou bebendo cappuccino e penso que isso nunca vai funcionar. Isso pode ser realmente irritante porque não está certo. As pessoas deveriam poder ser criativas e explorar novas maneiras de fazer as coisas que não sejam as antigas. E gosto de ter esse aviso, onde digo coisas como: "Olha, isso é apenas minha experiência. E talvez você tenha uma nova maneira de fazer isso, mas deixe-me dizer que nas últimas 35 vezes que vi tentarem..." Isso é o que aconteceu. Mas às vezes eu erro.

R: Pode nos falar sobre a importância da espiritualidade e mitologia indígenas na história?

- A história é uma oportunidade para que o público conheça a história indígena genuinamente centrada. E eu queria saber mais. Não é a minha voz. É a voz deles e eu queria apoiar e garantir que suas histórias fossem o foco. Então, eu gostaria que alguns Inupiat estivessem aqui para poderem contar a sua verdade. Se a população do Ártico é 80% Inuit, nossa história também é. Cerca de 80% dos atores são indígenas de diferentes lugares. E é maravilhoso ver tantos... tem o engraçado e também tem o vilão. Não é apenas uma velha história julgada por uma lente branca de vítimas indígenas. É uma compreensão totalmente moderna de quem são essas pessoas.

P: Você acha que seria um bom detetive?

- Seria uma má detetive porque sou hipermétrope e não presto atenção em nada. Então você poderia trocar de camisa ou colocar um bigode e eu só diria: “Oh”.