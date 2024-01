J. Lo lançará um novo filme que combina sua música e números de dança com suas experiências amorosas

This Is Me… Now: A Love Story

Em uma ousada incursão cinematográfica, Jennifer López, ícone da música aos 54 anos, lançou nesta quarta-feira o trailer oficial de seu novo filme This Is Me... Now: A Love Story, que combina sua música e números de dança espetaculares com suas experiências amorosas de maneira cativante.

O aclamado filme marcará dois momentos na carreira da multifacetada cantora e atriz: seu grande retorno às telonas e, simultaneamente, o lançamento de seu aguardado novo álbum This Is Me... Now, que representa seu primeiro material fonográfico após uma década de ausência.

De acordo com a sinopse oficial, o filme “mostra sua jornada ao amor através de seus próprios olhos. Com figurinos fantásticos, coreografias impressionantes e participações especiais repletas de estrelas, esse panorama é uma retrospectiva introspectiva do resistente coração de Jennifer”.

A artista porto-riquenha descreveu a obra como uma "odisseia cinematográfica narrativa, impregnada de histórias mitológicas e cura pessoal".

A produção This Is Me... Now: Uma História de Amor, com duração de 65 minutos, é dirigida por Dave Meyers, vencedor de um Grammy, e foi criada tanto por ele quanto por López.

No trailer, é possível observar que J. Lo enfrenta o desamor com diferentes amantes com os quais se casa, em um piscar de olhos inspirado em suas próprias experiências amorosas com diferentes personagens públicos, como seu dançarino Cris Judd, o rapper Sean 'Diddy' Combs e Marc Anthony.

A obra cinematográfica conta com um elenco estelar, com participações especiais de figuras destacadas como Ben Affleck, Fat Joe, Sofía Vergara, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, e outros.