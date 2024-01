Harry critica casamento do príncipe William em nova série da Netflix, revela autor

A distância entre o Príncipe Harry e o Príncipe William foi intensificada pela minissérie 'Harry & Meghan', da Netflix, revela o autor Robert Hardman. No novo livro, 'The Making of a King', Hardman destaca as críticas de Harry à escolha de William de se casar com Kate Middleton, considerando isso uma crítica pública e dolorosa ao irmão.

Casar com alguém por amor

No primeiro episódio da série, o Duque de Sussex expressa sua visão sobre o casamento, sugerindo que muitos na família real podem se sentir tentados a casar por conveniência, não amor. Hardman enfatiza que essa perspectiva é uma crítica direta à decisão de William, o que pode ter impactos duradouros no relacionamento fraterno.

This is the coded message from Prince Harry that ‘wounded’ Prince William: royal author https://t.co/dqsj2hiMGj pic.twitter.com/Epn55d1XbO — Page Six (@PageSix) January 18, 2024

O autor comenta que o vínculo entre os irmãos foi ainda mais afetado pelo relato detalhado de Harry em seu livro de memórias 'Spare'. Ao revelar detalhes sobre sua infância e conflitos com William, Harry quebrou a privacidade que ambos prezavam. Hardman destaca que William é reservado, e a exposição pública dessas histórias pode complicar ainda mais a relação.

Este último desenvolvimento na já tumultuada relação entre os príncipes ressalta as complexidades familiares mesmo em meio à vida real e à exposição pública. A série e o livro não apenas lançam luz sobre o passado, mas também adicionam uma camada de tensão às dinâmicas presentes na realeza britânica.