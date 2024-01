‘Enganos’: 5 diferenças entre a série da Netflix e o livro, inclusive o final

Desde a sua estreia na Netflix, em 1º de janeiro, “Enganos” se tornou a série mais popular na Netflix devido à sua história repleta de suspense e às atuações de um elenco de primeira linha.

Adaptação de um best-seller do autor Harlan Coben, a produção segue uma ex-capitã do exército chamada Maya Stern enquanto investiga o homicídio de seu rico marido, Joe Burkett.

No início, a morte do seu marido parece ser um roubo que deu errado; no entanto, à medida que a ficção avança, descobre-se que existem razões muito mais sombrias que levaram ao seu assassinato a sangue frio.

As principais diferenças entre o livro e a série

A série conseguiu capturar perfeitamente o suspense contido no livro, mas os criadores fizeram várias mudanças na trama original para torná-la ainda mais interessante ao ser adaptada para a tela pequena.

Atenção, a partir daqui há spoilers.

Embora nem sempre os leitores estejam contentes, algumas das mudanças implementadas em ‘Enganos’ realmente melhoraram a história. Por isso, a seguir, apresentamos cinco delas:

Alguns personagens tiveram seus nomes alterados

Ao converter um romance em uma série, é muito comum que os nomes dos personagens sejam alterados para torná-los mais identificáveis com o público-alvo ou evitar confusão com outros papéis.

No caso de ‘Enganos’, isso também aconteceu com vários dos personagens da ficção. Por exemplo, a melhor amiga de Maya chama-se Eileen no livro, enquanto na produção da Netflix é chamada de Eva.

Cena da série 'Enganos' Netflix, 2024 (Netflix © 2024)

A localização da história foi alterada na série

Uma das mudanças mais importantes feitas na trama original é a localização. No romance de Coben, a história se passa em Nova Jersey, enquanto na série se desenvolveu no Reino Unido.

Coben explicou por que mudou a localização em uma entrevista com o CBS Mornings. "Tenho uma ótima equipe lá (no Reino Unido). Este é o quarto programa que fizemos..."

“E então, trabalhar com esta equipe é muito divertido, então simplesmente pegamos a história, a movemos e acho que esse híbrido o torna mais rico”, acrescentou o autor.

Cena da série 'Enganos' Netflix, 2024 (Netflix © 2024)

Novos personagens foram adicionados à série

‘Enganos’ adicionou vários personagens à trama que não estavam no livro. Um dos papéis mais importantes adicionados à história foi Marty McGreggor, o parceiro do sargento Sami Kierce.

Louis, o filho que Claire Stern deu para adoção na juventude; Nicole Butler, a madrinha dos Alcoólicos Anônimos de Kierce, assim como sua noiva grávida, Molly, são outros novos papéis.

Cena da série 'Enganos' Netflix, 2024 (Netflix © 2024)

Maya não contribuiu para a prisão de Corey

Muito do que está relacionado com Corey ‘The Whistle’ Rudzinski mudou da página para a tela. Desde como ele conheceu Maya e o lugar secreto onde costumavam se encontrar até a prisão do investigador.

Na série, depois que Maya descobre o acordo entre Corey e sua irmã Claire que resultou em sua morte, eles começam a trabalhar juntos para desvendar o caso que envolve os Burkett.

No entanto, quando Kierce descobre que Maya estava com um homem desconhecido quando encontrou o corpo de Tommy Dark, ele a chamou para interrogá-la e ela revelou que era Corey.

A polícia logo o encontra e ele não tem escolha senão revelar o que estava investigando com Claire. No livro, Maya nunca trai Corey, então ele nunca foi preso pela polícia.

Ao contrário, toda a informação que ele havia descoberto sobre a morte de sua irmã foi guardada. Além disso, seu aliado era muito habilidoso em se esconder e não teria se entregado a si mesmo nem à sua fonte.

Cena da série 'Enganos' Netflix, 2024 (Netflix © 2024)

O final da série ‘Enganos’ é diferente do da novela

No final da série “Enganos”, Kierce descobre que Maya matou Joe depois que um dos motociclistas que passou por aquele parque naquela noite confessou tê-la visto cometer o crime.

O detetive prendeu a protagonista, mas não a levou para a delegacia porque ela o convenceu a deixá-la ir para fazer com que a família Burkett pagasse por todo o dano que havia causado.

Ambos então têm uma conversa em que Kierce conta sobre sua doença, que ele suspeitava ser causada pelos medicamentos do laboratório dos Burkett que estava tomando.

Cena da série 'Enganos' Netflix, 2024 (Netflix © 2024)

Na novela, por outro lado, Kierce nunca prende Maya por matar Joe. Em vez disso, ela morre antes que a polícia possa detê-la pelo assassinato de seu marido impiedoso.

Outra grande diferença entre o final do livro e a série tem a ver com o momento em que Lily, transformada em uma adulta completa, dá à luz uma bebê que ela chama de sua mãe, Maya.

Na série, Kierce é uma das pessoas que vai conhecer a recém-nascida; com esse gesto, entende-se que ele permaneceu como parte da vida de Lily após a morte de sua mãe.

Cena da série 'Enganos' Netflix, 2024 (Netflix © 2024)

No entanto, no livro, ele não faz parte do grupo que vai ao hospital para conhecer a filha de Lily e também não fazia parte da vida dela desde criança.

Nas últimas cenas do romance, apenas Shane, Eddie, Abby, Daniel e Dean estão junto à filha única de Maya. Além disso, é Shane quem segura a bebê Maya em seus braços, não Kierce.