De irmãs a inimigas? Assim é a relação de Letizia e Telma após o suposto romance da rainha com o ex-cunhado

A rainha Letizia continua sem enfrentar os rumores de seu suposto relacionamento extraconjugal com Jaime del Burgo, que foi marido de sua irmã Telma. A monarca espanhola preferiu ficar em silêncio, enquanto continuam surgindo detalhes e manchetes sobre as polêmicas declarações do homem.

Jaime del Burgo encarregou-se de expor alguns detalhes do que teria sido seu relacionamento com Letizia, sem se importar que estava expondo-a ao escárnio público e, além disso, estaria a apenas alguns dias de lançar um livro com mais detalhes sobre sua história de amor com a realeza.

Parece que Letizia conheceu Jaime muito antes de sua irmã, Telma, e teria sido ela mesma a responsável por apresentá-los. No entanto, pouco se tem falado sobre a relação que as irmãs mantêm apesar de supostamente terem partilhado o mesmo homem.

Assim é a relação da rainha Letizia com sua irmã Telma

Letizia Ortiz nasceu em uma família plebeia e é a irmã mais velha, compartilhando consanguinidade com Telma, que nasceu depois dela, e Erika, que era a mais nova e faleceu em 2007 após se suicidar.

Embora a morte de sua irmã tenha aproximado as duas, tudo indica que o relacionamento delas com Jaime del Burgo acabou separando-as, já que Telma considerou uma traição o romance dela com seu ex-marido.

Telma casou-se em 2012 com o empresário, mas o casamento durou apenas quatro anos. Durante esse tempo, eles se esforçaram para manter o relacionamento longe de escândalos, inclusive o casamento foi bastante íntimo, ao qual Letizia e o Rei Felipe VI não compareceram.

Embora tudo parecesse ir às mil maravilhas entre as irmãs alguns anos atrás, quando eram fotografadas celebrando seus aniversários ou saindo para jantar, de acordo com a mídia espanhola, o relacionamento entre elas estaria completamente fraturado após as declarações de Del Burgo.

Segundo informa o ‘El Nacional’, o suposto caso amoroso quebrou a confiança de Telma com sua irmã mais velha e até afirmam que seus pais, Paloma Rocasolano e Jesús Ortiz, estão desesperados para recuperar a união entre elas.

De acordo com Jaime, a rainha e ele tiveram um romance entre 2000 e 2004, mas anos depois, entre 2010 e 2011, eles teriam retomado aquele caso amoroso. Até o momento, não se sabe se tudo o que foi relatado por esse homem realmente aconteceu.