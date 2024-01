Com ingressos esgotados e megaestrutura, Jão dá início a sua “Superturnê”

Nos dias 20 e 21 de janeiro o cantor Jão realizou as primeiras apresentações da sua “Superturnê”. Lotando o Allianz Parque no final de semana, o cantor segue com os shows de divulgação de seu último álbum.

Além dos milhares de fãs que acamparam na fila e encararam as fortes chuvas para prestigiar a apresentação do cantor, famosos também marcaram presença no local.

Segundo informações da CNN Brasil, nomes como Duda Beat, Karol Conka, Reynaldo Gianecchini, Alessandra Negrini e Luisa Mell foram alguns dos artistas que estiveram presentes para curtir o show de abertura da turnê.

Grandiosidade

Além deu um setlist primoroso, a estrutura da “Superturnê” também está chamando a atenção do público. Em uma publicação feita em seu Instagram, Jão mostra um pouco mais sobre a estrutura de palco montada no gramado do estádio.

Após lotar o Allianz Parque, a expectativa é que a “Superturnê” leve toda sua estrutura e grandiosidade para outras cidades brasileiras. Estão na lista de próximas apresentações as cidades de Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Manaus, Belém, Recife, Ribeirão Preto, entre outras localidades.

Apesar de toda superprodução, um dos momentos mais comentados da apresentação foi o beijo entre o cantor e um dos membros de sua equipe.

Durante a música “Alinhamento Milenar”, o cantor desceu do palco e antes de ir cantar junto com a galera parou para dar um beijo em seu sócio, Pedro.

O momento foi compartilhado nas redes sociais e até agora segue arrancando suspiros dos fãs que ficaram empolgados com a demonstração de afeto e seguem com esperanças de que os dois engatem um romance muito em breve.

Confira algumas imagens dos shows, compartilhadas nas redes sociais do cantor:

