BBB 24: pode pegar duas pessoas na mesma edição? Key Alves responde na lata!

BBB 24: Key Alves assume que fazer casal no reality show foi um tiro no pé (Paulo Belote/Globo)

Pode pegar duas pessoas numa mesma edição pode criar um climão na casa? Essa foi a pergunta que a ex-BBB Key Alves precisou responder no Mesacast, programa derivado da atual temporada do reality show da TV Globo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a jogadora de vôlei aproveitou para dar um conselho para quem está dentro da casa, mas não pode ouvir, e para quem pretende entrar nas próximas edições do Big Brother Brasil.

Ao responder a pergunta feita pelo publicitário mineiro Henrique Lopes, famoso pelo perfil Gina Indelicada, Key Alves foi certeira e disse que está tudo certo, mas aproveitou para falar o que não pode fazer dentro do BBB.

“Não, acho que você pode fazer. O problema é que eu fiz casal. Eu iria casar, amor. Eu iria casar, ter filho”, respondeu a jogadora de vôlei, que também faz sucesso nas mais variadas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: eliminado, Nizam levou esporro de Thais Fersoza sobre falas machistas

O comentário de Key Ales, no entanto, assustou outra apresentadora do Mesacast BBB 24. Ao vivo, Nanny People ficou espantada e questionou: “Você ia casar mesmo?”. Em seguida, a ex-participante do Big Brother Brasil riu e disse: “Na minha cabeça. Eu estava meio maluca”.

Você sabe o que é o Mesacast?

BBB 24: Tadeu Schmidt entra na casa do Big Brother Brasil (Manoella Mello/Globo)

O programa estreou nas plataformas digitais um pouco antes do BBB 24 entrar no ar na TV Globo. Todos os dias, das 19h30 às 21h30, diversos famosos e influencers sentam para conversar sobre as polêmicas do reality show e, é claro, que ex-confinado tem cadeira cativa para falar sobre a sua experiência.

Apresentado por Ana Clara, Nany People, Vítor di Castro, Jojo Todynho, Ed Gama, Mari Gonzalez, Henrique Lopes, Thamirys Borsan, Guto TV e Pequena Lo, que se dividem durante a semana, o programa é inédito e exibido ao vivo e simultânea no Globoplay e no Multishow.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: ‘enterrar esse eliminado’, recado bruto dentro do reality viraliza na web