As redes sociais estão vibrando com fotos sugestivas de Salma Hayek no TBT

Salma Hayek Pinault é uma atriz e produtora na indústria do entretenimento que conseguiu consolidar sua carreira artística no mundo. Com mais de 30 anos de trajetória, ela costuma ser muito ativa em suas redes sociais e compartilhar momentos importantes do trabalho e da família.

A atriz mexicana decidiu surpreender seus seguidores em sua conta do Instagram para dar uma olhada em seu passado, naquela Salma que começava sua carreira.

"Alguns dizem para nunca olhar para trás, mas às vezes é a melhor vista", escreveu a atriz.

Começou sua carreira no México com papéis protagonistas na novela Teresa, assim como no drama romântico El Callejón de Los Milagros. Salma Hayek dá uma olhada no passado com fotos nuas.

"Estas foram tiradas ontem, certo? Impressionante então, impressionante agora", "Você é um ícone eterno", "Continua linda, impressionante", "Esses eram os tempos em que o cabelo do braço e todo o ser humano mais bonito de todos os tempos", "Deusa", "Bombshell", "Aqui estão várias fotos de Salma jovem nua", "Você deveria recriá-las", apontaram alguns internautas.