Anitta indica que Bianca Andrade fique com gringo para aprender inglês: “Rapidinho você aprende” Imagem: reprodução Instagram (@bianca)

Bianca Andrade, que está em Londres para realizar um intercâmbio e aprender inglês, revelou neste domingo (22) um conselho ousado de Anitta para aprender o idioma mais rápido. De acordo com a empresária e influenciadora, a cantora indicou para ela namorar um gringo.

“Ela falou: ‘olha, menina, minha dica é ‘pega um gringo que rapidinho você aprende’. Estou solteira, mas não sou aquele perfil que olha e se apaixona, igual se vê nos filmes. Sou mais racional. Relacionamento já tem uns pepinos que nesta fase da minha vida não cabem. No futuro, talvez, sim... aqui eu viveria um amorzinho de intercâmbio. Não ia nem ligar”, disse.

‘Boca Rosa’, como é conhecida a influenciadora digital, se hospedou em uma casa de família afim de aprender inglês mais rápido. Ela deu detalhes de como está sendo o convívio.

“Aqui não tem o conforto de um hotel, mas vim de uma origem muito simples. Morar aqui, para mim, não tem a menor dificuldade”, disse ela nas redes sociais.

Origem simples

Hoje com 29 anos, a empresária morou no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, até os 20 anos de idade. Antes da fama, ela fez um curso de maquiagem no SENAC e criou um blog sobre beleza, explodindo na internet anos depois falando sobre o assunto.

