Rainha a que custo: Letizia e os desdéns que ela tem suportado do Rei Felipe

Desde que Letizia Ortiz chegou à realeza, tem sido duramente criticada por sua personalidade, sendo descrita como opressiva, rígida, decidida e fria. Além disso, ela tem sido exposta em várias ocasiões por seus confrontos com o rei Felipe VI e até mesmo com sua sogra, a rainha emérita.

É por isso que a monarca não conta com a aceitação de grande parte dos espanhóis e agora que ficou envolvida em acusações de infidelidade com seu ex-cunhado, Jaime del Burgo, sofreu ainda mais rejeição e fofocas.

O casamento de Felipe e Letizia tem sido destaque nos diferentes títulos internacionais devido à suposta crise que enfrentam por causa do suposto romance dela com o ex-marido de sua irmã Telma. No entanto, ela não tem sido a única a agir de forma desrespeitosa e sua ambição de se tornar rainha estaria jogando contra ela.

As grosserias do rei Felipe a Letizia

Embora os reis e príncipes sempre tenham sido vistos como pessoas corretas, elegantes e corteses, Felipe esqueceu-se de ter alguns gestos de cavalheirismo nada mais nada menos do que com sua própria esposa.

Assim ficou exposto durante uma de suas férias em Mallorca, onde eles se preparavam para dar um passeio na praia e, embora tenha ajudado suas filhas Leonor e Sofía a subir no barco, não fez o mesmo com Letizia, que acabou dando tapinhas nas costas dele.

Deixa-a para trás

Em 2019, durante uma audiência na Zarzuela, o rei Felipe VI deixou sua esposa para trás como nunca antes, pois, embora ela deva andar alguns passos atrás dele por protocolo, desta vez a distância ficou bastante evidente por ser muito grande.

Enfurecido

Como todos sabem, Letizia tem se encarregado de ser uma rainha que define seu próprio ritmo e diretrizes, por isso, em um de seus eventos, ela se posicionou do lado esquerdo do rei, causando a fúria de seu marido, que imediatamente a corrigiu com um gesto de raiva.

Esquivando um beijo

Outro dos momentos que ficou na memória da família real foi durante um evento em 2018 realizado também em Mallorca, onde Letizia tenta dar um beijo ao seu esposo, mas ele a esquiva com uma espécie de ‘cobra’.

Luta real

O último escândalo foi este em 2024, durante a presidência da Páscoa Militar, que é o primeiro evento de 2024. Durante o brinde, pôde-se notar o monarca tenso e desconfortável ao lado de sua esposa, a quem várias vezes evitou olhar.