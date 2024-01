Quer conquistá-la? Alejandro Sanz lançou uma ‘mensagem ardente’ para Shakira e dizem que ele não desiste

Alejandro Sanz ousou fazer o que poucos: enviou uma mensagem ‘quente’ para Shakira, com a desculpa de celebrar os 17 anos da música que gravaram juntos, ‘Te lo agradezco pero no’.

“Dizem que após ‘La Tortura’ vem a calma. Em nossa linguagem, é um ‘Te agradeço, mas não’. Hoje completamos 17 anos, Shaki. Continuemos dançando a vida e, acima de tudo, agradecendo, mesmo que seja para dizer não #17AnosTeLoAgradezcoPeroNo #TBT”, escreveu o cantor e compositor.

O vídeo de 'Te lo agradezco pero no' é considerado um dos mais sensuais pelos fãs, pois Shakira aparece dançando de forma muito sensual com Sanz, o que tem feito com que, há 17 anos, os fãs peçam aos gritos que eles sejam um casal.

"A química de vocês dois deveria ser estudada". "Juntos, vocês são uma bomba. Vocês juntos são um poema". "Sou feliz acreditando que estiveram juntos e ninguém vai me dizer o contrário". "O verdadeiro casal". "Ninguém vai me convencer de que entre vocês dois não houve um grande amor". "POR FAVOR, FIQUEM JUNTOS!!", expressaram seguidores de ambos na publicação de Sanz.

Alejandro Sanz quer Shakira como mais do que uma amiga?

Diante dos fãs, a relação entre Shakira e Alejandro Sanz sempre foi mais do que uma boa amizade, teorizando que entre eles houve sim amor e que até são almas gêmeas.

Embora ambos tenham levado suas vidas separados um do outro, eles sempre se mantiveram próximos, especialmente após a separação de Shakira com Gerard Piqué, onde Sanz mostrou preocupação e apoio genuíno por ela.

É assim que os fãs têm estado muito atentos a todas as ocasiões em que o espanhol dedicou palavras amorosas à colombiana, seja em aniversários, quando recebe algum reconhecimento ou em fotos em que ela simplesmente parece perfeita. Em fevereiro de 2023, Sanz incendiou as redes com sua mensagem de aniversário para a cantora que dizia: "Shaki, os anos passam e aqui estamos, orbitando nessa amizade tão cósmica que a vida nos deu. Parabéns, te celebro e te amo".

Da mesma forma, Shakira fez isso nas publicações de Sanz, lembrando a ele que está sempre pensando nele.

Conheceram-se em 2000, quando ambos estavam em um ponto importante de suas respectivas carreiras. A admiração um pelo outro era tão grande que em 2005 decidiram colaborar juntos para lançar a música ‘La Tortura’, que se tornou um sucesso estrondoso.

No vídeo, ambos demonstraram uma química inegável que gerou rumores de romance. No entanto, naquela época, a colombiana estava em um relacionamento com o empresário Antonio de la Rúa.

Os cantores mantiveram sua amizade, compartilhando mensagens através das redes sociais e fazendo mais colaborações como ‘Te lo agradezco’, além de apresentações ao vivo em que exalavam sensualidade. Talvez ambos tenham seguido caminhos separados, mas de alguma forma ou de outra, eles sempre estiveram conectados.