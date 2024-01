O motivo de Jennifer Aniston não ter homenageado Matthew Perry no Emmy

A temporada de prêmios de 2024 para o melhor da indústria do cinema e da televisão tem sido uma das mais importantes após uma série de eventos que marcaram a indústria e os fãs. Não só vem depois dos acordos feitos após a greve do Sindicato dos Atores de Hollywood, mas também tem sido o momento de homenagear as estrelas que faleceram em 2023. Desde Angus Cloud até Tina Turner, Adan Canto, Christian Oliver e Lisa Marie Presley, o ‘In Memoriam’ deste ano na cerimônia do Emmy foi especialmente emocionante.

Sem dúvida, uma das mortes que mais impactou a todos foi a de Matthew Perry, que foi encontrado sem vida em sua residência em 28 de outubro de 2023. O processo para determinar a causa da morte do amado ator de ‘Friends’ levou várias semanas para finalmente concluir que foi devido a efeitos agudos de ketamina.

Matthew Perry Twitter (Twitter)

Como parte do segmento, o cantor Charlie Puth e a dupla folk The War and Treaty fizeram uma interpretação emocionante do sucesso de 2015 de Puth e Wiz Khalifa, ‘See You Again’. Quando a música chegou ao fim, os artistas fizeram uma transição perfeita para o tema icônico de Friends, ‘I’ll Be There for You’, do The Rembrandts, enquanto homenageavam várias estrelas antes de aparecerem imagens de Matthew Perry pela última vez. No entanto, chamou a atenção que nenhum de seus colegas de elenco estava presente.

Não houve nenhum sinal de Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ou David Schwimmer, mas Jennifer Aniston foi especialmente destacada, já que ela esteve presente em todos os eventos da temporada, exceto na homenagem ao seu querido amigo. A razão seria que "é muito cedo".

Si no lo creemos nosotros aún, imaginen ellos. Te querremos por siempre, Matthew Perry. pic.twitter.com/iGr7OgQzCp — 💭 (@anistonuy) January 16, 2024

Embora os produtores executivos dos Emmy, Jeannae Rouzan-Clay e Jesse Collins, tenham revelado ao ‘The Hollywood Reporter’ na terça-feira que o elenco de ‘Friends’ nunca foi convidado como tal para fazer parte do evento ou da cerimônia deste ano, Collins admitiu que a equipe dos Emmy discutiu como poderiam reunir todos eles.

"Ainda é muito recente para eles", disse Rouzan-Clay sobre os protagonistas muito unidos da comédia de sucesso. "Mas imagino que, por sua vez, eles estão de luto por alguém que ainda era muito próximo a eles. Não posso falar por eles, mas todos nós temos que respeitar que eles eram sua própria família. Provavelmente foi muito cedo."

Jennifer Aniston, a mais afetada

Em novembro, quase um mês depois da morte de Perry, Jennifer Aniston publicou uma mensagem emocionante em sua conta do Instagram expressando seus sentimentos. "Isso me machucou profundamente... Ter que me despedir do nosso Matty tem sido uma onda louca de emoções que nunca antes tinha experimentado", começou sua mensagem sincera.

Aniston postou uma imagem ao lado de Matthew, uma das primeiras que compartilharam juntos, e causou grande emoção entre seus seguidores ao revelar como tem sido enfrentar a morte do tão querido ator.

“Todos nós experimentamos uma perda em algum momento de nossas vidas. Perda da vida ou perda do amor. Ser capaz de REALMENTE SENTAR nessa dor permite sentir momentos de alegria e gratidão por ter amado alguém tão profundamente. E nós amávamos profundamente”, continuou.