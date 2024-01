O filme mais emocionante da Netflix é baseado em uma história real impactante

Um inspirador e emocionante filme estrelado por Reese Witherspoon se tornou um dos mais assistidos na Netflix e está entre as tendências mais populares do serviço de streaming vermelho, mais de dez anos após sua estreia nas telonas.

O filme mais inspirador da Netflix

Trata-se de ‘Alma Selvagem’ ou ‘Wild’, como é chamado em inglês, um filme dirigido por Jean-Marc Vallée e escrito por Nick Hornby que chegou à plataforma de entretenimento há alguns dias e rapidamente se tornou um dos filmes mais assistidos da Netflix.

“Diante da dor pela morte de sua mãe, uma mulher que acaba de se divorciar decide percorrer o caminho da crista do Pacífico sem ter experiência para isso”, revela a sinopse do filme que se tornou um sucesso na Netflix. Além disso, é descrito como um drama biográfico cheio de aventura.

É um filme baseado em fatos reais

O filme segue a história de Cheryl, interpretada por Reese Witherspoon, e sua jornada solitária de 1.770 quilômetros empreendida para se recuperar de uma recente tragédia pessoal e emocional. O elenco também inclui Laura Dern, Thomas Sadoski, Michiel Huisman, Gaby Hoffmann, Kevin Rankin, entre outros.

É um filme baseado nas memórias da escritora e autora americana Cheryl Strayed, ‘Wild: Da Perdição à Redenção na Trilha do Pacífico’. Nele, Strayed descreve sua jornada pelo Pacific Crest Trail totalmente sozinha, buscando se curar dos anos de comportamento imprudente que teve após seu divórcio e a morte de sua mãe.

O filme teve sua estreia no Festival de Cinema de Telluride, em 29 de agosto de 2014, recebendo críticas positivas e sendo um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 50 milhões em relação ao seu orçamento de US$ 15 milhões.