Netflix: a minissérie de 8 episódios baseada em uma história real perturbadora que irá te impactar desde o início

Com apenas 8 episódios de duração, esta minissérie da Netflix conseguiu cativar grandes audiências ao mostrar uma trama incrível totalmente baseada em fatos reais, que se tornou uma das mais impactantes da atualidade e que está arrasando com todas as visualizações na plataforma de streaming.

Netflix: a impressionante minissérie de 8 episódios que está fazendo sucesso na plataforma de streaming

‘Três Vidas’ é a produção da Netflix baseada em uma história real que, ao longo de seus 8 episódios, conta a vida de Becca, uma detetive que, ao realizar uma investigação forense, se depara com uma notícia chocante ao descobrir que a vítima do homicídio é idêntica a ela. No entanto, logo ela descobrirá que existe uma terceira pessoa que compartilha as mesmas características que ela.

Trata-se de uma trama envolta em mentiras e encobrimentos, ‘Três Vidas’ é a minissérie de suspense por excelência que leva os telespectadores em uma jornada de descoberta da verdade. Escrita por Leticia López Margalli e protagonizada por Maite Perroni, que arrasa no papel das três mulheres, ela é acompanhada por um magnífico elenco composto por David Chocarro, Flavio Medina, Nuria Bages, Ofelia Medina, Ana Layevska, Daniella Valdez e Aldo Gallardo.

‘Três Vidas’ é a minissérie da Netflix baseada na história real dos irmãos Edward Gallland, David Kellman e Robert Shafran, que foram separados ao nascer e cada um foi criado por famílias diferentes que pertenciam a diferentes níveis socioeconômicos. Dessa forma, essa minissérie usa seus 8 episódios para inspirar a busca pela verdade sobre todas as coisas.

É uma minissérie que está arrasando com seus 8 episódios, proporcionando ao espectador uma história única e envolvente que o mantém na expectativa a cada mistério e surpreende com cada uma das descobertas feitas pela protagonista.