Netflix: a emocionante minissérie de 8 episódios que mudará sua vida

A Netflix se tornou um dos serviços de streaming mais utilizados nos últimos anos devido à enorme quantidade de conteúdo que oferece na hora de decidir o que assistir quando o plano é fazer uma maratona cinematográfica no conforto do lar. Desta vez, o famoso gigante do streaming volta com uma recomendação chamada ‘Recomeço’ ou pelo seu título em inglês, “From Scratch”.

Cheia de amor e drama e baseada em fatos reais

É uma minissérie que conta com oito episódios nos quais se pode encontrar uma história de amor dilacerante que consegue emocionar até a pessoa mais incrédula do amor. Milhares de pessoas escolhem assistir “Recomeço” por ser uma história de amor dramática e que conta com uma narrativa dilacerante que conseguiu emocionar a todos aqueles que deixaram seus comentários.

A adaptação desta história na Netflix segue a vida de Amy, uma artista plástica, e Lino, que sonha em ser chef. Ambos se conheceram em Florença enquanto Amy estudava no exterior, apaixonaram-se e decidiram construir uma vida em Los Angeles, mas a tragédia chega sem aviso prévio em suas vidas.

É uma história cheia de amor

‘Recomeço’ é uma série dramática cheia de romance que pode ser assistida diretamente na Netflix. A plataforma possui uma sinopse que conta que: “uma artista se apaixona por um chef na Itália e embarca em uma jornada transformadora, onde descobre o amor, a perda, a resiliência e a esperança entre culturas e continentes. Assista tudo o que quiser. Faíscas voam entre Zoe Saldaña e Eugenio Mastrandrea neste drama baseado nas memórias de sucesso de Tembi Locke”.

É uma minissérie baseada nas memórias de Tembi Locke: ‘From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home’, um livro onde ela conta a história da perda de seu amado marido, o chef siciliano Saro Gullo.