Jodie Foster revela que “é muito irritante” trabalhar com a Geração Z

Nos últimos anos, as diferenças de idade e gerações têm sido um tema recorrente de conversa, resultando em classificações sociais como ‘Boomers’ ou ‘Millennials’, entre outros. Essa situação tem gerado rivalidades entre essas gerações, destacando tanto suas virtudes como seus defeitos.

O que disse Jodie Foster sobre trabalhar com a Geração Z?

Neste contexto, a renomada atriz Jodie Foster, em uma entrevista recente, expressou que trabalhar com os jovens nascidos no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, conhecidos como a geração Z, não é fácil.

A duas vezes vencedora do Oscar compartilhou suas opiniões sobre esta geração durante uma entrevista com o jornal ‘The Guardian’, descrevendo a experiência como ‘muito perturbadora’ e listando algumas atitudes que ela observou neles.

“São realmente irritantes, especialmente no local de trabalho. Eles dizem: ‘Não, hoje não sinto vontade, vou entrar às 10h30 da manhã’”, disse a famosa, mas isso não foi tudo, pois a atriz continuou expressando críticas à Geração Z e a alguns colegas com os quais teve a oportunidade de colaborar.

“Ah, como nos e-mails, digo a eles que tudo isso está gramaticalmente incorreto, você não revisou sua ortografia? E eles dizem: ‘Por que eu faria isso, não é um pouco limitante?’”, concluiu.

Quem são aqueles que fazem parte da Geração Z?

Os especialistas em demografia e pesquisa geralmente situam o início da Geração Z a partir de meados ou final da década de 1990 até meados da década de 2000. A maioria dos indivíduos pertencentes a essa geração estão familiarizados com o uso da internet desde cedo e se sentem confortáveis com a tecnologia e as redes sociais. Estima-se que cerca de 23,7% da população mundial corresponda à Geração Z.