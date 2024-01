Este é o trailer oficial do novo filme de Adam Sandler que promete ser um sucesso na Netflix

Adam Sandler é um ator, comediante, produtor e roteirista americano que está na indústria do entretenimento há mais de três décadas. Nasceu no Brooklyn, Nova York em 1966 e começou sua carreira na comédia no programa ‘Saturday Night Live’ na década de 1990.

Desde então, ele protagonizou numerosos filmes de comédia como ‘Happy Gilmore’, ‘The Waterboy’ e ‘Big Daddy’. Ele também produziu e co-escreveu muitos de seus filmes.

Além de sua carreira no cinema, Adam Sandler também é conhecido por seu trabalho como comediante. Ele lançou vários álbuns de comédia e fez turnês de comédia ao vivo.

Embora alguns de seus filmes tenham recebido críticas mistas, Adam Sandler continua sendo um dos comediantes mais populares de Hollywood. Seu estilo único de comédia tem feito milhões de pessoas rirem ao redor do mundo.

Nesta ocasião, o talentoso ator deixará de lado a comédia para se aventurar na ficção científica, com o filme 'O astronauta' (Spaceman). A trama é baseada no romance 'O astronauta da Boêmia', publicado em 2017 pelo autor checo Jaroslav Kalfař.

A história segue um astronauta chamado Jakub, interpretado por Sandler, que após seis meses em uma missão de pesquisa solitária nos confins do sistema solar, começa a duvidar se o casamento que deixou na Terra estará esperando por ele quando retornar.

Num esforço para consertar seu relacionamento com sua esposa, ele encontra apoio em uma criatura misteriosa escondida em sua nave, uma espécie de aranha espacial que o ajudará a entender o que deu errado.

Este é o trailer e a data de lançamento em que você poderá assistir ‘O astronauta’ no Netflix:

O novo sucesso de Adam Sandler tem sua data de lançamento planejada para o próximo 1º de março de 2024 na Netflix.