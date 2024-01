Contra Shakira? O que os espanhóis fariam para não ‘incomodar’ Piqué

Mais de um ano depois de terem anunciado sua separação, Shakira e Piqué continuam a monopolizar as manchetes, e embora se diga que o casal tenha encerrado suas disputas pelos filhos, parece que a briga eterna continua.

2023 foi o ano da catarse para Shakira, sendo alguns meses em que ela “exorcizou” os demônios de sua separação através da música, sua eterna companheira da qual havia se ausentado por um tempo, focando sua energia em sua família.

Mas logo, o talento da cantora se destacou em várias músicas que foram dardos certeiros contra Gerard Piqué, seus pais, Joan e Montserrat, e sua atual namorada, Clara Chía Martí, com quem a traiu.

Shakira em 'El Jefe' Youtube: Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video) (Youtube: Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video))

Tudo através do seu tema junto com Ozuna, 'Monotonía', sua sessão junto com Bizarrap que completou um ano de lançamento em 11 de janeiro, 'Copa Vacía' com Manuel Turizo, e sua explosiva colaboração com Karol G em 'TQG', adicionando sua carta de amor para seus filhos Sasha e Milan em 'Acróstico' e uma polêmica declaração em 'El Jefe' de Fuerza Regida.

O pedido de Piqué aos clubes noturnos

Parece que essas músicas conseguiram incomodar Piqué, que em outubro passado ocupou as manchetes após um rumor se espalhar de que o ex-jogador de futebol teria solicitado que as músicas da Shakira fossem omitidas, pelo menos até que ele e Clara Chía saíssem do local.

“Ele não quer tirar fotos com ninguém. Eu disse a Piqué: ‘ei, uma foto, por favor’, e ele olhou para mim com uma cara nojenta. Terrível. Todos os outros da Liga tirando fotos com as pessoas e sendo super simpáticos. Ninguém podia se aproximar de Clara Chía e Piqué. Era como segurança máxima. Todos os seguranças da boate estavam de olho nele”, mencionou um dos presentes no local naquela época.

Clara Chía y Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

“Eliminam partes” das músicas de Shakira

E parece que o seu pedido foi ouvido. Javier Ceriani, do programa ‘Chisme No Like’, teria assegurado que as discotecas espanholas estariam “tomando medidas” a favor de Gerard Piqué, omitindo o nome dele nas músicas de Shakira.

O jornalista teria notado, em sua viagem à Espanha, que as casas noturnas haviam feito algumas mudanças para que o ex-jogador de futebol não se sentisse desconfortável e também não fosse alvo de piadas como em ocasiões anteriores.

“Estive em várias discotecas e descobri que nas músicas da Shakira censuram a palavra ‘Piqué’ e a música do Bizarrap da Shakira é censurada quando fala de Piqué. Não sou bobo, em vários lugares tiram a palavra ‘Piqué’, tornam tudo mais leve para que esse espanhol não sofra com seu ego”.