“Bonito, mas desagradável”: o estranho hábito de Brad Pitt que surpreendeu muitos

É inegável que Brad Pitt é um dos famosos mais bonitos há décadas. No entanto, ele tem um hábito estranho que é desagradável para muitos.

Este aspecto da sua intimidade foi revelado pelo seu colega Jason Priestley, com quem viveu há alguns anos atrás quando ainda era um ator desconhecido tentando se abrir caminho em Hollywood.

Qual é o hábito desagradável de Brad Pitt?

De acordo com o ‘Milenio’, Priestley revelou em uma recente entrevista que viver com Brad Pitt foi uma experiência memorável, pois compartilharam um apartamento com mais um colega em uma “área horrível de Los Angeles”, onde faziam competições para ver quem aguentava mais tempo sem tomar banho.

Bem, sim, o americano de 60 anos costumava passar até dias sem tomar banho, mas apesar disso não era "tão ruim" como o outro colega de quarto que "era um completo desastre". No entanto, a higiene era o ponto fraco de ambos.

“Costumávamos jogar esse jogo para ver quem conseguia ficar mais tempo sem tomar banho. Agora eu penso nisso e penso: ‘amigo, que nojo. O que você estava pensando?’”, disse, rindo.

"Não acredito que eu faça isso agora, mas naquela época eu podia passar muito tempo sem tomar banho", acrescentou, sem dar mais detalhes a respeito.

Outro detalhe da convivência com Pitt é que costumavam se alimentar muito mal, mas isso era porque não geravam dinheiro suficiente com suas respectivas carreiras.

"Vivíamos de macarrão Ramen e cerveja genérica, do tipo que vinha em latas brancas etiquetadas como 'cerveja', e cigarros Marlboro Light. Estávamos todos arruinados", foram parte das linhas que escreveu em seu livro de memórias anos atrás.

Não foi até 1991 que Brad Pitt conseguiu se destacar no filme ‘Thelma e Louise’, enquanto Priestly começou a se destacar em ‘Beverly Hills 90210′, em 1990.