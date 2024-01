As arrepiantes confissões do perseguidor de Shakira

2023 Premios Juventud Awards - Show SAN JUAN, PORTO RICO - 20 DE JULHO: Shakira é vista durante o 2023 Premios Juventud Awards no Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot em 20 de julho de 2023 em San Juan, Porto Rico. (Foto de Gladys Vega/Getty Images) (Gladys Vega/Getty Images)

A vida de Shakira continua agitada, apesar de sua mudança para Miami, Estados Unidos, onde ela tenta levar uma vida longe de escândalos e perseguição da mídia e fãs; mas tudo indica que ela não conseguiu isso após uma experiência amarga com a qual teve que lidar nas últimas semanas.

Embora muitas celebridades tenham sido assediadas alguma vez em suas vidas por um fã irracional, agora chegou a vez de Shakira, depois que um homem enviou detalhes como flores, chocolates e garrafas de vinho para sua mansão até finalmente encontrá-la nas proximidades de sua casa.

Daniel John Valtier, natural do Texas, é o homem que tem assediado a diva de 46 anos nos últimos dias e suas declarações perante o juiz deixaram mais de um surpreso e preocupado com o possível risco que a famosa corre.

Isto foi o que o assediador de Shakira disse diante do juiz

Antes de sua prisão, o homem havia feito algumas postagens nas redes sociais falando sobre seu ‘relacionamento’ com Shakira, onde afirma que está casado com ela e que adotaria os filhos da colombiana.

"Shakira quer ser americana como seu pai e compartilhar o resto de sua vida comigo. Vamos iniciar um negócio de caminhões de transporte, cantar, promover e ser donos de uma corporação mundial de fabricação de roupas", escreveu.

O homem foi capturado após deixar à vista um envelope com informações sobre um hotel na Flórida, onde ficava claro que ele estaria perto da área de residência da intérprete de 'Pies descalzos', o que permitiu que ele fosse preso em 8 de janeiro.

Perseguidor de Shakira Daniel John Valtier postou nas redes sociais sobre o cantor (Instagram)

As suas declarações perante as autoridades acabaram por afundá-lo ainda mais ao afirmar que mantém uma relação sentimental com a cantora.

"É minha esposa. Falo com ela o tempo todo", insistiu, ao que o juiz responsável refutou com um "não senhor, ela não é sua esposa".

Conforme publicado pela NBC News Miami, a autoridade que ouviu Valtier expressou suas preocupações com o homem e a cantora.

"Tenho algumas preocupações, preocupações reais neste momento, porque este homem está delirando", acrescentou a autoridade após o que ouviu da voz do sujeito.

A fiança que lhe teriam imposto seria de US$100 mil e foi ordenado que “parasse de enviar pacotes e de tentar entrar em contato com a cantora”. Além disso, foi acrescentada outra acusação de US$ 2.500 por alugar um carro com o objetivo de ‘fraudar’ ao não pagar a taxa correspondente.