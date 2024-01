Você se lembra de Meredith Grey? É assim que sua filha parece na vida real e dizem que “elas não se parecem em nada”

Ellen Pompeo é uma das famosas mais reservadas do espetáculo, mas a querida Meredith Grey de ‘Grey’s Anatomy’ quebrou o mistério com sua filha, Stella, de 14 anos.

Ambas apareceram muito charmosas e elegantes na entrega dos prêmios Emmy 2024 há poucos dias, surpreendendo a todos com a decisão da atriz de ir acompanhada da jovem.

Assim é a aparência da filha de Ellen Pompeo

A americana não poderia ter escolhido um cenário melhor para exibir a adolescente do que nesta premiação, onde também foi reconhecido o trabalho que ela faz no drama onde se tornou conhecida. Parte do elenco original entregou alguns prêmios, incluindo a própria Ellen Pompeo.

Ela foi acompanhada por Chandra Wilson (Miranda Bailey), Katherine Heigl (Izzie Stevens), Justin Chambers (Alex Karev) e James Pickens Jr. (doutor Richard Weber).

No assento, esperava a filha da amada Meredith Grey na ficção, que na vida real é casada desde 2007 com o produtor musical Chris Ivery.

Na verdade, a gravidez de Stella ocorreu durante as filmagens da série. Além disso, ela tem outros dois irmãos: Sienna May, de 8 anos, e Eli, de 6 anos, que nasceram através de uma barriga de aluguel, de acordo com o ‘Para ti’.

Para este importante compromisso, Ellen Pompeo optou por um design de Monique Lhuillier, "com um corpo brilhante semitransparente estilo camisola e saia preta acetinada", apontou a mídia.

Enquanto isso, a adolescente usava um look totalmente preto, composto por um macacão sem alças com sandálias de tiras e uma maquiagem bastante natural que destacava seus traços com delicadeza. O interessante é que ela já havia usado esse design em outra ocasião, adotando a moda circular que favorece o planeta e está se tornando popular entre as celebridades.