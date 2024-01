Terra e Paixão: a profecia certeira para Kelvin e Ramiro; Walcyr Carrasco acertou

O sucesso de Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) em Terra e Paixão não foi uma surpresa para Walcyr Carrasco, autor da novela que chegou ao fim nesta sexta-feira (19). Antes mesmo do resultado final, o escritor fez uma profecia certeira e revelou qual era sua expectativa para o casal que ganhou fãs em todo Brasil.

“Eu tenho uma intuição muito forte, principalmente em relação a tramas amorosas. Eu sentia que Kelvin e Ramiro seriam sucesso”, disse Walcyr sem nenhuma modéstia, durante uma entrevista à Globo.

Pode-se afirmar que os personagens foram ganhando química com o tempo e espaço na novela das 21 horas. Em cada capítulo de Terra e Paixão um novo elemento, geralmente voltado ao humor, era colocado e o público se divertia.

O humor foi a grande chave para o sucesso de Kelvin e Ramiro. A cada jogada de charme do personagem de Diego Martins, o capanga interpretado por Amaury Lorenzo tentava desviar, mas não conseguia e se rendia aos encantos do rapaz.

Terra e Paixão: Kelvin e Ramiro se casam no último capítulo da novela (Divulgação/Globo)

Walcyr Carrasco soube levar a história dos coadjuvantes de Terra e Paixão, que ganharam grande espaço na Globo e nas redes sociais. Amaury, por exemplo, levou o prêmio de ator revelação no Melhores do Ano de 2023, no Domingão com Huck, mostrando que seu prestígio iria muito além.

Diego Martins também ganhou notoriedade em seu primeiro papel na televisão. O ator já era conhecido no TikTok e no Instagram, onde fazia comédia dentro do mundo drag, mas mostrou que consegue levar muito bem um personagem por um longo período.

Renascer começa no domingo?

Elenco de Terra e Paixão e do remake de Renascer se unem no Domingão com Huck (Léo Rosario/Globo)

A passagem de bastão de Terra e Paixão para o remake da novela Renascer começa neste domingo (21), quando o elenco da nova história das 21 horas participa do Domingão com Huck.

No programa, Luciano Huck comanda o bate-papo com convidados das duas produções, que destacam seus personagens e tramas. Eliane Giardini, Barbara Reis e Diego Martins são presenças confirmadas, além de Marcos Palmeira, Juliana Paes, Humberto Carrão, Juan Paiva, Xamã, Duda Santos, Theresa Fonseca e Jackson Antunes. Nesta semana, o Domingão com Huck vai ao ar após The Masked Singer Brasil.

