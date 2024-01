Selena Gomez esclarece detalhes de sua polêmica conversa com Taylor Swift

A temporada de prêmios já começou oficialmente com a realização da cerimônia do Globo de Ouro, que deixou uma infinidade de momentos que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, como por exemplo, a conversa entre Selena Gomez e Taylor Swift.

No meio da empolgação pela premiação, Kylie Jenner e Timothée Chalamet se destacaram ao longo da transmissão, não apenas por fazerem sua estreia como casal, mas também porque alguns usuários começaram a especular sobre o mal-entendido que a empresária teve com Selena Gomez.

As suspeitas sobre uma diferença entre as celebridades aumentaram depois que a atriz de 'Only Murders in the Building' foi flagrada em uma conversa com Taylor Swift, da qual os detalhes eram desconhecidos.

Selena Gomez esclarece detalhes de conversa com Taylor

Após as especulações que surgiram nas redes sociais, a intérprete de 31 anos tentou acalmar todas as críticas através de um comentário que fez em uma publicação do portal de notícias E! News.

"Não, eu contei para a Taylor sobre dois dos meus amigos que se envolveram. Não é como se isso fosse da conta de alguém", comentou.

Selena Gomez esclarece detalhes de sua conversa com Taylor Swift (Redes Sociales)

De acordo com Selena Gomez, sua conversa com a compositora de 34 anos não envolvia Kylie Jenner e Timothée Chalamet, indicando que as pessoas estavam tirando suas ações do contexto.