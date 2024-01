Remake de Elas por Elas: revelação da troca de bebês foi antecipada pela Globo

Remake de Elas por Elas: cena da troca de bebês foi mudada pela Globo; na versão original, ela foi exibida no final da novela (Léo Rosario/Globo)

A Globo antecipou a revelação sobre a troca de bebês no remake de Elas por Elas, que começou a ser exibida no capítulo desta sexta-feira (19). Acontece que em 1982, quando a versão original esteve na programação, o personagem só soube que aqueles não eram os seus pais biológicos na reta final.

“Na novela original, as revelações da Patinha e da troca de bebês só acontecem no final da trama. Nesta versão, planejamos desde o início trazer esses desfechos para os capítulos próximos ao 100″, contou Thereza Falcão, autora responsável pela adaptação.

Segundo ela, a partir dos próximos capítulos de Elas por Elas Giovanni (Felipe Bragança), Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano) vão lidar com as consequências da troca de bebês na maternidade, dando mais movimento à história que fez um grande sucesso na década de 1980.

Remake de Elas por Elas: Giovanni (Filipe Bragança) anuncia que descobriu que não é filho biológico de Jonas(Mateus Solano) e Helena (Isabel Teixeira) (Léo Rosario/Globo)

Além deles, a enfermeira Míriam (Paula Cohen), Sérgio (Marcos Caruso) e Cris (Valentina Herszage), que espalha a notícia na novela da Globo também passam por grandes reviravoltas a partir deste momento.

“Agora vamos entrar na consequência dessas revelações. Todas as relações dessas pessoas vão mudar – Lara, Mário, Taís, Adriana, Jonas, Ísis e Giovanni. Mexendo nisso, estamos mexendo na história toda”.

Remake de Elas por Elas: Giovanni (Filipe Bragança) briga com Ísis (Raysa Bratillieri) (Léo Rosario/Globo)

A autora do remake de Elas por Elas garante que a novela passa por mudanças importantes e que uma nova fase vai começar a partir de segunda-feira (22): “”A descoberta da origem do Giovanni abre portas para outras revelações que vão surgir na trama. A partir do momento em que o trunfo da Míriam cai, ela logo consegue outro”, adianta Thereza Falcão.

“Vai começar uma nova fase, uma nova história”, garantiu o autor Alessandro Marson, que também está responsável pelo andamento da novela das 18 horas.

