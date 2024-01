Rainha furiosa: revelações impactantes na nova biografia real britânica causam impacto

Fontes reais afirmam que o Palácio de Buckingham está em estado de "comemoração" e "alívio" após a publicação de uma biografia do rei Charles escrita pelo autor Robert Hardman. O novo livro promete revelar "a verdade" sobre uma disputa interna na Família Real, deixando a rainha Elizabeth II furiosa com as decisões de Harry e Meghan.

Rainha irritada com nome

Segundo informações do livro, a falecida rainha expressou sua raiva pela decisão do príncipe Harry e Meghan Markle de usar o apelido 'Lilibet' para sua filha em 2021. Alega-se que a rainha não foi consultada e ficou mais irritada ao perceber que seu apelido pessoal seria usado sem permissão.

A escolha de 'Lilibet' para a filha de Harry e Meghan gerou polêmica, já que era o apelido afetuoso da falecida rainha quando criança. A biografia afirma que a rainha estava "mais zangada do que nunca" após a alegação de Harry e Meghan de terem sua bênção para usar o apelido.

Momentos finais da rainha

O livro de Hardman também revela detalhes dos momentos finais da vida da rainha, incluindo discussões sobre a sucessão e a reação de Charles após a morte da monarca, em setembro de 2022.

Enquanto as revelações da biografia causam celebração e tensões no Palácio, alguns especulam sobre o impacto nas dinâmicas da Família Real. A recusa do Palácio de Buckingham em contribuir para o livro destaca a complexidade das relações internas.

A biografia de Robert Hardman trouxe à tona informações que prometem redefinir as narrativas em torno da Família Real. Com a celebração, preocupações e silêncios no Palácio, as revelações continuam a alimentar a discussão sobre o futuro da monarquia britânica.