Os filmes mais bem avaliados ‘para te fazer sentir bem’ na Netflix

Todo mundo adora um filme para se sentir bem, não importa o quão superficial seja ou quantas vezes já tenha assistido. Claro, nunca é demais chorar um pouco, quebrar a cabeça tentando resolver o conflito em um filme de mistério ou levar um bom susto, mas depois de um longo e árduo dia de trabalho, depois das notícias devastadoras do dia, ou depois de ter passado pela dificuldade de um coração partido, você merece duas horas ininterruptas de felicidade ao estilo de Hollywood.

Estas são os melhores filmes

‘Matilda, o Musical’ (2022)

Os musicais costumam ser difíceis de adaptar para o cinema, mas o diretor vencedor do prêmio Tony Matthew Warchus fez tudo certo com a história criada por Roald Dahl, oferecendo uma adaptação dinâmica e extremamente divertida. ‘Matilda o Musical’ segue uma menina travessa, interpretada por Alisha Weir, que adora se perder nos livros e sonhar. No entanto, seu mundo colorido é ameaçado quando ela é enviada para uma nova e monótona escola primária sob a tirania da diretora Agatha Trunchbull (Emma Thompson). Matilda se une às outras crianças para retomar o controle com a ajuda da senhorita Honey (Lashana Lynch).

‘Paddington’ (2014)

Da mente criativa de Paul King, ‘Paddington’ conta a história de um ursinho engenhoso que viaja das selvas do Peru para Londres em busca de um novo lar depois que seu antigo lugar foi destruído por um terremoto. Na cidade, Paddington encontra a família Brown, que o acolhe em sua casa e desenvolve um vínculo especial com ele. No entanto, toda história tem um antagonista, até mesmo esse doce conto, e esse antagonista é Millicent Clyde, uma cruel taxidermista que faz desse tipo de urso seu próximo alvo para empalhá-lo e exibi-lo no Museu de História Natural. A diversão está em ver como Paddington se vira para escapar de seus planos malignos de capturá-lo.

‘Yes Day’ (2021)

O filme segue Allison e Carlos (Jennifer Garner e Édgar Ramírez), dois pais de família que costumavam ser aventureiros e divertidos até terem seus três filhos, Katie, Evan e Ellie. Quando Allison percebe que eles a veem mais como uma ditadora do que como uma mãe, ela propõe um dia de dizer "sim" para tudo.

Durante 24 horas, ambos terão que realizar os caprichos de seus filhos, mesmo que seja passar por uma lavagem de carros com as janelas abertas, lançar balões cheios de Kool-Aid e terminar no Six Flags.

‘Sempre Será Meu Talvez’ (2019)

Existe algo em Keanu Reeves em um restaurante ridiculamente pretensioso perguntando ao garçom se eles têm "algum prato que brinque com o conceito do tempo" que te fará se sentir melhor automaticamente.

‘Sempre será meu talvez’ é basicamente uma comédia romântica sobre dois amigos de infância que se afastaram e tentam reavivar seu romance adolescente agora como adultos. A influência positiva de “Harry e Sally - Feitos Um para o Outro” é evidente no pano de fundo, mas definitivamente tem sua própria identidade única que a torna uma das produções mais populares da plataforma.