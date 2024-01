Os fãs de ‘Star Wars’ enlouquecem com a foto de Mark Hamill e Natalie Portman

Os fãs de ‘Star Wars’ testemunharam um momento verdadeiramente especial no Globo de Ouro 2024, quando Mark Hamill, o inesquecível intérprete de Luke Skywalker desde os anos 1970, compartilhou uma foto emocionante ao lado de Natalie Portman, a atriz que deu vida à princesa Padmé Amidala na segunda trilogia da saga.

Hamill, conhecido por seu papel icônico na saga galáctica, fez as redes sociais explodirem ao publicar a imagem do esperado encontro em sua conta do Twitter. A foto capturou o momento em que o ator de Luke e Portman sorriem juntos, revelando a conexão única entre o filho e a mãe fictícios na epopeia de ‘Star Wars’.

Em sua mensagem no Twitter, Mark Hamill expressou sua emoção e humor característicos ao escrever: “Agora finalmente conheci minha ‘mãe’, obrigado ao Globo de Ouro”, acompanhando o texto com um emoji sorridente. O breve texto do icônico ator provocou uma onda de reações entre os fãs de ‘Star Wars’, que compartilharam a alegria do ator por esse encontro tão especial.

A relação entre Luke Skywalker e Padmé Amidala na trama de ‘Star Wars’ tem sido um elemento fundamental na mitologia da saga. O reencontro de Hamill e Portman em um evento tão importante como o Globo de Ouro adiciona um capítulo significativo à história da franquia, gerando especulações e emoções entre os fãs.

A foto compartilhada por Mark Hamill se tornou um tesouro para os amantes de ‘Star Wars’, servindo como um lembrete emocionante da influência duradoura da saga na cultura pop.

Este encontro no Globo de Ouro 2024 certamente ficará marcado na memória dos fãs como um momento memorável de conexão entre duas gerações da galáxia muito, muito distante.