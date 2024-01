O criador de ‘Os Sopranos’ afirma que a televisão se tornou burra

David Chase, criador de ’Os Sopranos’, uma das séries mais icônicas e memoráveis da televisão que foi ao ar de 1999 a 2007, voltou a chamar a atenção do público. Desta vez, é devido aos seus comentários feitos em uma entrevista para o veículo ‘The Times’, onde ele afirma que a televisão atual está se tornando menos inteligente e que programas de alta qualidade não estão mais sendo produzidos.

As declarações de Chase consistem em críticas diretas à televisão contemporânea. Ele argumenta que tanto os produtores quanto os showrunners atualmente não estão focados em criar conteúdo televisivo de qualidade, pois considera que a audiência carece da paciência e da atenção necessárias para se envolver em narrativas complexas.

"Parecemos estar confundidos e o público não consegue manter sua mente nas coisas, por isso não podemos fazer nada que tenha muito sentido, que capte nossa atenção e exija que o público se concentre. E quanto aos executivos do streaming? Está piorando. Voltamos ao ponto onde estávamos", indicou o roteirista.

No entanto, esse tipo de crítica não é novidade para David, pois ele já havia se manifestado contra os produtores anteriormente, afirmando que os silenciou com o sucesso de ‘Os Sopranos’.

“Naquela época, as cadeias estavam num buraco artístico. Uma ‘mer**da’. O processo foi repulsivo. Nas reuniões, essas pessoas sempre pediam para eliminar a única coisa que fazia valer a pena fazer um episódio. Eu deveria ter deixado, fiz com que se arrependessem de todas as décadas de estupidez e ganância”, disse.

Qual é a trama de ‘Os Sopranos’?

A série ’Os Sopranos’ esteve em transmissão por 8 anos e foca na vida de Tony Soprano, um líder da máfia italiana que enfrenta os desafios tanto de sua vida criminal quanto familiar.

‘Os Sopranos’ deixaram uma marca significativa na cultura popular e abriram caminho para as séries e a televisão por assinatura.