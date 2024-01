Netflix: o filme que vai fazer você chorar e te fazer acreditar no amor eterno

Junto com o início do ano, costumam surgir lembranças de um amor não concretizado, enquanto outros terminam facilmente seus relacionamentos por causa de férias de êxtase. O filme romântico retrata as situações complicadas que um casal pode enfrentar, situações que estão fora de seu controle.

O filme que aborda perfeitamente a esquizofrenia

O filme romântico é baseado em um livro e será o gatilho para chorar sem parar. Ambos os protagonistas, em seu desejo de ficarem juntos apesar de todas as adversidades que têm que enfrentar, farão você acreditar novamente no amor. É um longa-metragem que dura 111 minutos e você vai desejar vê-lo novamente.

O filme romântico ‘Palavras nas Paredes’ é baseado no romance de Julia Walton, com roteiro de Nick Naveda, e conta a história de um adolescente chamado Adam, interpretado por Charlie Plummer, que ama gastronomia, mas perde o interesse por sua paixão devido à esquizofrenia que lhe foi diagnosticada. Por isso, ele toma uma decisão muito importante de se submeter a um tratamento experimental.

Adam começa a se envolver emocionalmente com sua colega de último ano, Maya, interpretada pela atriz canadense Taylor Russel. É um longa-metragem que consegue abordar de forma diferente as doenças mentais.

Baseado no romance de Julia Walton

Este filme conta com a participação de Jared Bankens, Devon Bostick, Taylor Russell, Walton Goggins, Charlie Plummer e Molly Parke. Além disso, conta com uma música do The Chainsmokers chamada ‘I can’t lose it all’, que fala principalmente sobre arriscar-se para obter o que se deseja, seja felicidade ou um conto de fadas.

A sinopse oficial conta a história de Adam (Charlie Plummer), que parece ser o típico jovem adulto: um pouco descuidado com os hormônios agitados e entusiasmado com um futuro que busca realizar seu sonho de se tornar chef. Expulso no meio de seu último ano, Adam é diagnosticado com uma doença mental que ele mantém em segredo em sua nova escola.