Fuzuê: acidente de César vem à tona; Luna tem conversa definitiva hoje

Finalmente, o acidente de César (Leopoldo Pacheco) vem à tona em Fuzuê. No capítulo deste sábado (20), o homem mau caráter tem uma conversa definitiva com Luna (Giovana Cordeiro) e conta detalhes que chamam a atenção de todos. Acontece que um acerto de contas é revelado.

Na cena da novela da Globo, a protagonista fica insistindo para saber o que o pai biológico lembra sobre o dia do seu acidente até que ele decide contar. No capítulo de hoje de Fuzuê, depois de dizer para a filha que não sabe o que aconteceu no dia em que seu avião caiu, o pesquisador acaba se recordando de uma briga que teve com Pascoal (Juliano Cazarré) pouco antes de decolar.

Fuzuê: César (Leopoldo Pacheco) diz a Pascoal (Juliano Cazarré) que se lembrou da briga que tiveram antes dele decolar no avião (Léo Rosario/Globo)

César fica atordoado com a lembrança e vai até o apartamento do antigo assistente e o acusa de ter colocado uma bomba no avião. Sob ameaça, Pascoal assume que não aguentava ser tratado pelo ex-patrão como gente de segunda classe e diz que ele teve sorte.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Saiba quem é o cantor apontado como namorado de Vanessa Lopes

No embate, o patriarca dos Montebello manda Pascoal ficar longe de sua família e diz que ele está fora de qualquer negócio que envolva seu nome, incluindo o esquema de contrabando das pedras preciosas.

Maria Navalha está na mira do vilão

A internação de Maria Navalha (Olivia Araujo) é algo que vai movimentar a novela das 19 horas da Globo, principalmente, com a vida de César e Luna. Sabendo que a mãe da protagonista de Fuzuê passa por um momento delicado, o pesquisador começa a investigá-la.

Fuzuê: Maria Navalha (Olivia Araujo) fica sabendo por Bebel (Lilia Cabral) que está com câncer (Paulo Belote/Globo)

Em cenas futuras, o pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) diz estar preocupado com o câncer descoberto por ela e fica de olho em cada movimento. Ele também investiga os passos do personagem vivido por Juliano Cazarré na novela da Globo, que rouba o dinheiro da mulher.

Vale destacar que até este momento, Luna não sabe da grave doença da mãe, que foi roubada depois de um golpe certeiro de Preciosa.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: guarda de Vic em jogo; Renée vive reviravolta importante