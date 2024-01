Famosa usa um vestido polêmico com ‘bordado de vulvas’ e ninguém percebe

Poucos dias após a gala do Globo de Ouro 2024, os momentos e looks continuam a ressoar. Desde a cerimônia, famosos como Selena Gomez, Taylor Swift, Jennifer Lopez e Timothéé Chalamet se tornaram virais rapidamente.

Mas os momentos destacados não pararam nas reações, também nos looks que antecipam algumas das tendências para esta primavera-verão de 2024, ou seja, houve aqueles que deixaram detalhes ocultos sobre seus próximos projetos, como Jennifer Lopez com sua impactante joia de beija-flor que fala sobre seu próximo álbum que está prestes a ser lançado.

Além do sofisticado traje de renda de Rosamund Pike e o deslumbrante vestido rosa de Margot Robbie, as referências aos seus projetos eram mais do que evidentes, mas houve uma atriz que poucos notaram sua sutil referência, graças a um bordado em seu visual que apenas aqueles com olho analítico poderiam ter percebido.

Gillian Anderson posa com vestido bordado

Gillian Anderson, que interpretou a terapeuta sexual Jean Milburn na popular série ‘Sex Education’, fez uma aparição ousada e até divertida no gala do Globo de Ouro 2024, com um vestido que à primeira vista parecia um look formal, adequado para uma premiação desse calibre. No entanto, o design tinha uma mensagem maior.

O vestido branco de Gillian Anderson, com decote sem alças, brilhava por sua cor branca, tão limpa e fresca, mas se destacava não apenas pelo seu bordado, mas também pelo acabamento de sua saia com aparência ‘inacabada’, que ainda emula a temporada de inverno, mas com um toque que antecipa um ‘oi’ para a primavera.

O que significa o vestido de Gillian Anderson?

Muitos se perguntaram qual foi o motivo pelo qual Gillian Anderson escolheu um vestido com um design de 'vulvas', embora o mistério não seja tão grande quanto parece, pois é uma homenagem digna ao seu personagem em 'Sex Education', onde ela interpreta uma terapeuta sexual que não tem medo de temas tabus, falando abertamente sobre isso.

Com um penteado simples para trás com muito volume e adicionando joias finas da Chopard com uma bolsa Aquazzura, a dúvida despertou com sua bordado, que ela, com muito senso de humor, durante uma entrevista com a ‘People’, comentou que estava coberto de ‘peonias’. Mais tarde sua estilista, Gabriela Hearst, contaria mais sobre os detalhes do vestido que criou para a atriz de 55 anos.

Nas suas redes sociais, a designer explicou: “cada motivo inspirado na vagina levou aproximadamente três horas e meia para ser bordado” e acrescentou: “sempre chique de maneira ‘vulvaliciosa’ @gilliana”. Confirmando que não eram peônias, mas sim vulvas.