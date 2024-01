Este filme ‘destronou’ ‘A Sociedade da Neve’ na Netflix: vale mais a pena?

‘A Sociedade da Neve’ se tornou uma das produções mais bem-sucedidas do ano até agora na Netflix, e com razão. O filme é dirigido pelo premiado J. A. Bayona (’O Orfanato’, 2007) e é inspirado em um trágico incidente de um avião em que viajava uma equipe de rugby uruguaia, que acabou caindo nas geladas montanhas dos Andes em 1972, deixando os sobreviventes presos em um dos ambientes mais hostis do planeta.

Depois de 72 dias, finalmente foram resgatados, mas apenas 16 pessoas conseguiram superar as perigosas condições, incluindo temperaturas abaixo de zero, avalanches e inanição.

O filme, por sua vez, é baseado no romance escrito por Pablo Vierci e já recebeu sua merecida indicação ao Globo de Ouro como Melhor filme em língua estrangeira, bem como a indicação de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Trilha Sonora no Critics Choice Award. Agora é a grande aposta da Netflix para ganhar o Oscar de Melhor filme internacional.

A Sociedade da Neve O relato definitivo da tragédia dos Andes (Netflix)

Embora existam outras adaptações na tela, a versão da Netflix tem um elemento que a diferenciou e a fez um grande sucesso: é narrada a partir da perspectiva de uma das pessoas que não sobreviveu ao incidente, mas que foi peça fundamental no resgate de seus companheiros.

Enquanto o filme continua a ter sucesso, uma nova produção está ‘pisando em seus calcanhares’ na plataforma e já a deslocou no Top 10 Global.

A estreia que ameaça ‘A Sociedade da Neve’

Lift Este filme tem se colocado na posição #1 do Top 10 (Netflix)

A Netflix já havia anunciado uma lista de lançamentos para janeiro de 2024 e, depois de meses de espera, finalmente chegou Lift à plataforma. O filme de ação e assaltos é estrelado por Kevin Hart, Gugu Mbatha Raw, Sam Worthington, Vincent D'Onofrio, Billy Magnussen, Úrsula Corberó, Yun Jee Kim e outros.

A história segue um mestre ladrão, Cyrus, e sua equipe que tentam embolsar 500 milhões de dólares em ouro para apagar seus antecedentes criminais através de um acordo com a Interpol. Há muitos fãs de filmes de assalto, especialmente quando você pode ver todo o planejamento, execução e pensamento rápido quando as coisas inevitavelmente dão errado. A pergunta que todos estão se fazendo agora ao ver que está superando ‘A Sociedade da Neve’ é se vale tanto a pena.

A resposta dada pelos críticos é que, embora não seja a pior de todas, também não é tão memorável. Portanto, se você espera alguma conexão emocional com os personagens, é muito provável que não a encontre, assim como acontece com o filme de Bayona.

E é que apesar de ter uma dezena de atores talentosos, parece que não estão sendo totalmente aproveitados. Kevin Hart, que é conhecido por sua comédia, assume um papel diferente, mas infelizmente seu lado carismático e engraçado não é totalmente aproveitado.