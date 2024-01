E ‘Regina’? Lindsay Lohan ‘reaparece’ com um visual impressionante

Lindsay Lohan iniciou o ano com o pé direito e, após se tornar mãe, fez sua primeira aparição pública durante a estreia de ‘Meninas Malvadas: o musical’, o reboot de seu icônico filme que protagonizou há 20 anos com um novo elenco e alguns rostos conhecidos como Tina Fey e Tim Meadows.

Causando surpresa entre os presentes, a atriz, que atualmente reside nos Emirados Árabes junto com seu marido Bader Shammas e seu bebê, trouxe uma versão adulta de ‘Cady Heron’ para o tapete rosa do filme, que agora será protagonizado por Renée Rapp, Angourie Rice, Christopher Britney, Bebe Wood e Avantika Vandanapu.

A presença de Lindsay Lohan ocorre como a primeira em um evento público após divulgar o nascimento de seu primeiro filho, que nasceu em 17 de julho e foi chamado Luai, cuja origem é árabe e significa ‘escudo’ ou ‘protetor’.

Lindsay Lohan voltou com elegante vestido

Com uma figura deslumbrante e um traje digno da realeza, a atriz, de 37 anos, demonstra que, assim como Macaulay Culkin, as segundas chances após um período sombrio existem, mostrando-se mais feliz do que nunca, afastada dos vícios e das polêmicas.

O tapete rosa da estreia de ‘Meninas Malvadas’ se enfeitou com a presença de Lindsay Lohan, que optou por um vestido que além de ser elegante, é uma opção perfeita para as mulheres que querem realçar a cintura.

Tratou-se de um look cut-out em cor preta, um design que direciona o olhar para a cintura com um detalhe brilhante, deixando algumas partes da pele à mostra. Além disso, a peça assinada por Alexandre Vauthier tinha ombreiras discretas e mangas compridas que adicionavam um toque extremamente sofisticado, finalizado com sapatos de salto pontiagudos com pulseira e joias discretas junto a uma pequena bolsa.

Seu penteado, por outro lado, foi a cereja do bolo, mantendo seu clássico cabelo ruivo e penteado com ondas estilo anos 1960, unindo a elegância e sensualidade em um look que reforça seu título como uma das ‘plásticas’ mais queridas.

Rachel McAdams: a grande ausente

No entanto, para muitos, a surpresa foi que a única ‘menina malvada’ que apareceu no tapete vermelho foi Lohan, que não estava acompanhada por Amanda Seyfried, Lacey Chabert e novamente, a grande ausente, Rachel McAdams, que teria dado vida à tão odiada quanto amada ‘Regina George’.

A ausência da atriz é a que mais dúvidas tem gerado. Isso depois que um comercial temático do Walmart se tornou viral, reunindo três dos quatro membros do elenco do famoso filme dirigido por Mark Waters.

Isso gerou dúvidas entre o público, que não para de perguntar por que ela faltou a uma das reuniões mais icônicas dos últimos meses. Quando questionada sobre o comercial, McAdams respondeu:

“Não sei, suponho que a ideia de fazer um anúncio não me entusiasmava, sejamos sinceros. Um filme parecia incrível, mas nunca fiz anúncios e simplesmente não parecia algo para mim. Além disso... não sabia que todo mundo estava fazendo isso. Claro, adoraria fazer parte de uma reunião de ‘Meninas Malvadas’ e sair com minhas Plásticas, mas sim, descobri mais tarde”, disse Rachel McAdams à ‘Variety’ em dezembro.