Dani Alves alega estado de embriaguez no caso de abuso sexual

Dani Alves será julgado em fevereiro próximo por alegadamente violar uma jovem em uma discoteca de Barcelona. O jogador de futebol brasileiro negou ter cometido o crime; no entanto, agora alegou estar bêbado.

De acordo com informações do jornal 'Ara' e também confirmado por fontes jurídicas, a defesa do ex-jogador do Pumas e do Barcelona argumenta que Alves não estava ciente de suas ações devido ao seu estado de embriaguez.

Inés Guardiola, advogada de Dani, pediu a absolvição na Audiência de Barcelona, alegando que o jogador não estuprou a jovem, mas estava bêbado quando se encontrou com a suposta vítima no banheiro da discoteca Sutton de Barcelona.

Alves deu quatro versões sobre o ocorrido, mas na última admitiu que teve relações sexuais com a mulher, embora tenha garantido que tudo foi consensual.

O julgamento de Dani Alves será realizado em fevereiro. A promotoria pede nove anos de prisão pelo crime de agressão sexual, além de uma indenização de 150 mil euros, mas a parte acusadora solicita a pena máxima, que é de 12 anos.