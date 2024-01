Ben Affleck é criticado por mostrar-se feliz com seus amigos, mas não com Jlo

Já são vários os eventos em que Ben Affleck mostra seu rosto de descontentamento quando está ao lado de sua esposa, a atriz e cantora Jennifer López.

Jlo foi uma das indicadas ao prêmio Globo de Ouro e também apresentadora do evento que ocorreu no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles. Como de costume, foi abordada pela imprensa que a questionou sobre as expressões de irritação de Ben quando estão juntos.

A Diva do Bronx reagiu com um sorriso à pergunta e descartou que o ator viva uma vida infeliz. Além disso, revelou que é ao seu marido que ele primeiro causa riso com tudo o que é dito sobre ele, pois em outras ocasiões, ele afirmou que não consegue evitar expressar-se com rostos angustiantes, mesmo quando está se divertindo.

A pergunta desconfortável

Kevin Frazier, apresentador de ‘Entertainment Tonight’, não só perguntou a Jlo qual designer ela vestia ou qual marca de joias ela usava, mas também, gentilmente, pediu para fazer uma pergunta, à qual a famosa respondeu imediatamente “sim”, sem imaginar qual seria a pergunta que ele faria.

"Por que as pessoas estão sempre tão preocupadas com as caras que Ben faz?", disse Fraizer.

Enquanto López sorria: “tudo com Ben vai bem, você não precisa se preocupar com ele, deixe-me dizer que ele está bem, é feliz, ele está aqui, está nomeado”, assegurou.

Além disso, JLo revelou que o ator lhe disse que não entende o motivo pelo qual as pessoas fazem tanto alarde de suas expressões faciais.

“Ele me diz: ‘estou relaxando, não entendo por que pressionam tanto as pessoas’”.

Ben feliz com Matt Damon

Mas acontece que desta vez o rosto de Ben Affleck foi muito diferente do Globo de Ouro de 2022 e, ao contrário de como o casal tem sido visto nos últimos eventos públicos aos quais compareceu, daquela vez o ator estava de muito bom humor, pois vale ressaltar que ele foi indicado por seu filme ‘Air’, na categoria de Melhor filme musical ou comédia.

Ben Affleck se saltó la red carpet para sorprender a su amigo de toda la vida, Matt Damon.



Os internautas estão atentos aos mínimos detalhes e na rede social X (o antigo Twitter) está circulando um vídeo de como Ben estava feliz ao encontrar e compartilhar uma mesa com Matt Damon, seu amigo de longa data, e quem protagonizou o filme que ele dirigiu, que conta a história por trás da linha de calçados de basquete Air Jordan.

Nas imagens, podemos ver o ator chegando ao seu assento e surpreendendo Matt, que ao perceber a presença de Ben, o recebe com um enorme sorriso.

Durante a noite, Affleck foi flagrado dançando e comemorando a vitória de alguns de seus colegas.

Jlo orgulhosa de Ben

Cabe ressaltar que o casal protagonizou alguns momentos embaraçosos em público, nos quais evidenciaram os problemas inerentes ao seu casamento, pois o ator é muito expressivo ao demonstrar seu descontentamento.

Na entrevista para a ‘Variety’, também lhe perguntaram sobre seu relacionamento com Ben e a cantora não desviou o assunto, mas aproveitou para falar sobre o quão orgulhosa ela está de seu marido.

A Diva disse que considerava que ‘Air’ foi um dos melhores filmes do ano, a ponto de ser considerado para ganhar um dos prêmios concedidos na mais recente edição do Globo de Ouro.

“Ele é o meu maior admirador e o meu maior apoiador, assim como eu sou dele. Estou muito feliz de estar aqui esta noite porque ele está indicado e estou muito orgulhosa dele.”