BBB 24: 20 anos mais velha, esposa de Davi faz desabafo nas redes sociais após internautas criticarem a diferença de idade do casal Imagem: reprodução Instagram (@manireggo)

Mani Reggo, esposa do participante Davi, do Big Brother Brasil 24, desabafou após internautas criticarem a diferença de idade do casal. O brother tem 21 anos e é 20 anos mais novo que a empresária, de 41 anos.

“Sou filha, sou mãe, trabalhadora autônoma, sou baiana e sou companheira do Davi, entre tantas outras coisas que me qualificam, mas que para muitas pessoas não importam e preferem me chamar de ‘a mulher mais velha’ ou ‘a mulher que tem o dobro da idade’ para se referir a mim. Sim, a diferença de idade existe, é um fato constatado, entretanto isto não se faz um vocativo”, declarou Mani em sua rede social.

Etarismo

Conforme relato da empresária, ela está sendo vítima de etarismo, que é o preconceito devido à idade da pessoa.

“Há um longo caminho a ser percorrido para uma sociedade justa e igualitária. Precisamos proteger a mulher e garantir a similaridade social. Se você está lendo este texto peço que reflita, independentemente da sua idade ou sexo e me abrace”, finalizou.

Veja o texto completo a seguir:

[Vídeo] Vanessa Lopes aperta botão e desiste do BBB 24: “Minha cabeça está em outro lugar”

Após 11 dias, Vanessa Lopes, participante do lado ‘Pipoca’ do Big Brother Brasil 24, desistiu do reality na tarde desta sexta-feira (19).

Primeiro, a criadora tenta apertar o botão, mas os outros participantes do confinamento a impedem. “Por favor, não, por mim”, diz Nizam.

“Pelo amor de Deus, não faz isso”, comenta MC Bin Laden.

Após isso, a sister senta no sofá, mas se levanta em seguida e aperta o botão de desistência. “Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, disse a sister antes de desistir.

Confira o momento em que a participante desiste do reality: