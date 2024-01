Após quebrar o nariz, Maraisa posta foto e tranquiliza os fãs

Maraisa, da dupla sertaneja com a irmã Maiara, tranquilizou os fãs na noite da última sexta-feira (19) após se envolver em um acidente.

“Pessoal, só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês. Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada”, escreveu a cantora no Instagram.

O acidente ocorreu na terça-feira (16) em um resort de Porto de Pedras, Alagoas.

“[A cantora] foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida. Maraisa já teve alta e está a caminho de Goiânia. A agenda de shows da dupla segue normalmente”, informou a assessoria.

No texto, que você confere a seguir, a cantora também comentou que ficou horas dentro da ambulância até chegar no hospital. “Foram três horas dentro de uma ambulância, até chegarmos ao hospital em Maceió”.

“Os médicos que já estavam me aguardando, fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco, entrei em cirurgia com a Drª Alice Papini, que deu o seu melhor, e fez um belíssimo trabalho a qual sou muito grata também”, agradeceu a cantora.

Veja o texto de Maraisa:

Mesmo em recuperação, Maraisa realizou um show em em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo na última madrugada.

“Graças a Deus foi só um susto”, disse ela em discurso durante show.

Sua irmã Maiara deu mais detalhes sobre o acidente:

