Remake de Elas por Elas: guarda de Vic em jogo; Renée vive reviravolta importante

A guarda de Vic (Bia Santana) no remake de Elas por Elas está em jogo e, nos próximos capítulos da novela da Globo, Renée (Maria Clara Spinelli) ganha uma ajuda inesperada. Acontece que Wagner (César Mello) é encontrado por Rico (Pedro Caetano) e chamado a depor.

A partir de tudo isso, a protagonista da novela das 18 horas decide dar uma nova chance ao pai de Vic, acreditando que ele é um importante aliado para conquistar a guarda da jovem. Vale destacar que ela luta na justiça contra Márcia (Mary Sheila).

Mesmo com Wagner em estado deplorável, segundo o Resumo das Novelas Online, uma nova parceria com Renée se forma, mesmo algumas pessoas achando que ele não passa credibilidade para a justiça.

Remake de Elas por Elas: após desaparecer, Wagner vai ao tribunal ajudar Renée (Léo Rosario/Globo)

Chamado para depor, durante a audiência marcada para definir a custódia de Vic, Wagner fala sua versão na história para tentar convencer o juiz, mas sua credibilidade é questionada pelo advogado de Márcia.

No final, Renée perde a guarda da garota, que permanece com Márcia, apesar do pai da jovem depor a favor da protagonista do remake de Elas por Elas. Acontece que durante a decisão, o ar de incerteza ganhou força no tribunal, prejudicando a personagem vivida por Maria Clara Spinelli.

Mesmo com a derrota, Renée percebe que a emoção é mais forte do que os documentos jurídicos. Na cena da novela da Globo, ela é reconhecida como mãe e a situação pode abrir margem para futuras reviravoltas na trama.

Remake de Elas por Elas: juiz decide que Márcia fica com a guarda de Vic (Léo Rosario/Globo)

Embora não possa celebrar totalmente a decisão, a mulher fica aliviada com a decisão, já que o reconhecimento desse vínculo com Vic pode ao menos impedir que Márcia continue agindo para afastá-la da garota.

O remake de Elas por Elas é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson , que adaptaram a novela de sucesso desenvolvida por Cassiano Gabus Mendes, em 1982. O elenco atual conta com Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos, entre outros famosos.

