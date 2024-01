Príncipe Harry teria ficado surpreso ao saber pela imprensa que o pai passará por cirurgia

O Príncipe Harry, atualmente residindo na Califórnia, ficou sabendo dos problemas de saúde do pai, o Rei Charles III, através da imprensa internacional, revela o jornal britânico The Telegraph. O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado anunciando um “procedimento corretivo” devido a um recente “aumento da próstata” do monarca. Apesar dos problemas serem benignos, a falta de comunicação com o caçula da família real destaca o distanciamento entre eles.

O anúncio oficial foi feito pelo Palácio de Buckingham às 15h25, horário local, no dia 18 de janeiro. Curiosamente, o Príncipe Harry, que reside na Califórnia, teria conhecido os detalhes do estado de saúde de seu pai e do procedimento cirúrgico pela imprensa internacional. Este distanciamento ressalta a separação entre Harry, sua família e as questões de saúde do monarca.

Vida na Califórnia e críticas à realeza: Harry e Meghan fora do cenário real

Desde a renúncia em janeiro de 2020, o Príncipe Harry e a Duquesa Meghan Markle estabeleceram sua residência na cidade californiana de Montecito, vivendo com seus dois filhos, Archie e Lilibet. Ao longo dos últimos anos, o casal tem sido vocal em suas críticas à realeza britânica, culminando na série documental ‘Harry & Meghan’ e no livro de memórias “O Que Sobra”, lançado por Harry em janeiro passado. Este distanciamento não apenas reflete uma separação geográfica, mas também uma distância ideológica e emocional entre o príncipe e sua família de origem.

O comunicado do Palácio de Buckingham evidencia que, apesar do afastamento, a saúde do Rei Charles III continua sendo uma preocupação para a realeza. Os assessores reais asseguram que os problemas de saúde são benignos, proporcionando algum alívio. No entanto, o fato de o Príncipe Harry ter conhecimento desses detalhes através da imprensa internacional sublinha a natureza complexa e, por vezes, tensa das relações dentro da Família Real Britânica.

