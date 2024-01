Netflix: a aterrorizante minissérie de 10 episódios baseada em fatos reais e que é realmente arrepiante

O ranking das séries mais assistidas da Netflix muda devido à constante renovação de títulos. Nesse sentido, a produção que tem liderado a plataforma de entretenimento e que é baseada em fatos reais e tem conseguido assustar todos os assinantes é uma minissérie de poucos episódios.

Netflix: a minissérie que tem causado furor por sua trama totalmente baseada em eventos trágicos e reais

A minissérie Dahmer: O Canibal Americano, está entre as mais escolhidas pelos assinantes do gigante do streaming e tem causado furor esta semana. Além disso, é protagonizada por Evan Peters e dirigida por Ryan Murphy. É uma produção de drama que conta a história do conhecido Canibal de Milwaukee e foi indicada ao Prêmio Emmy 2024.

Esta minissérie retrata, em 10 episódios, a vida do assassino em série Jeffrey Dahmer, que cometeu homicídios e foi condenado a 15 prisões perpétuas. É uma produção que possui incríveis saltos temporais que contam a vida desde sua infância, sua família, relacionamentos e seus crimes.

Evan Peters interpreta o Canibal de Milwaukee

Dahmer: O Canibal Americano é uma minissérie que consegue expor todos os crimes desmedidos do assassino em série, focando nas vítimas negligenciadas e nas comunidades afetadas pelo racismo sistemático e pelas diferentes falhas institucionais da polícia que permitiram que um dos assassinos em série mais notórios dos Estados Unidos continuasse sua sequência de assassinatos totalmente à vista por mais de 10 anos.

A série retrata de forma fiel os detalhes do assassino em série que envolveu necrofilia, canibalismo. Além disso, o conhecido criminoso também era capaz de preservar partes do corpo de suas vítimas.

“Por mais de uma década, 17 jovens e adolescentes foram assassinados pelo criminoso condenado Jeffrey Dahmer. Como ele conseguiu evitar ser capturado por tanto tempo?”, relata a sinopse oficial na Netflix.