BBB 24: Saiba quem é o cantor apontado como namorado de Vanessa Lopes

Desde que o reality começou, Vanessa Lopes, participante do ‘Camarote’ no Big Brother Brasil 24, disse que tinha alguém aqui fora. Contudo, na madrugada desta quinta-feira (19), a influenciadora revelou que, na verdade, está em um relacionamento sério. Sem revelar a identidade do namorado, Lopes disse que foi pedida em namoro no dia 2 de dezembro e que ele é um cantor.

Rapidamente os usuários das redes sociais começaram a ligar os pontos e chegaram no nome de Lucas Mamede, cantor de Pernambuco com quem Vanessa possui diversas fotos nas redes sociais.

Um dia antes de confirmar o relacionamento, Lopes se declarou para o namorado durante a festa do reality. “Eu não estou atrás de um namorado. Eu já tenho um. Eu tenho namorado e pelo visto ele está vendo tudo. Te amo! É um jogo”, disse a tiktoker.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: ‘Se preocupem com a saúde de vocês’, afirma mãe de Vanessa Lopes

Já durante a madrugada de hoje, a sister disse que Pizane, terceiro eliminado, havia descoberto o nome do rapaz. “Pizane descobriu o nome do Lucas, porque ele ficava me perguntando toda hora do Lucas, da minha vida pessoal”.

Quem é Lucas Mamede?

O jovem começou a aparecer nas redes sociais de Vanessa Lopes, que atualmente conta com 30,3 milhões de seguidores no TikTok e 14,4 milhões no Instagram, no fim de 2023. Mamede tem 21 anos e é conhecido pelos convers musicais, lançando um álbum recentemente.

Nas publicações de Lucas é possível encontrar diversos comentários da influenciadora, além de diversos vídeos dos dois , que até cantaram juntos no ‘Caldeirão com Mion’, da Rede Globo.

LEIA MAIS:

⋅ Mãe de MC Bin Laden dá detalhes sobre adoção aos 18 anos: “Me apaixonei por ele”

⋅ Exposição com curadoria de Ana Maria Braga e de João Carlos Martins celebra os 470 anos de SP

⋅ Bill Gates planeja doar maior parte de sua fortuna: ‘’tenho mais do que suficiente’'