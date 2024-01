Virgínia Fonseca anuncia gravidez de terceiro filho e gera memes nas redes sociais: “Parece um coelho”

Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do terceiro filho de Zé Felipe. A influenciadora de 24 anos é mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de um ano.

Com gravidez seguidas, sendo a filha mais velha nascida em maio de 2021 e a caçula em outubro de 2022, a internet não perdoou e se rendeu a diversos memes sobre a família.

Um dos destaques foi o vídeo do também influenciador Álvaro, que ‘simulou’ como estaria Vírginia em 235. Confira:

esse meme da Virgínia Fonseca ta virando realidade pic.twitter.com/bmLPlziFrx — lidi (@hxsousza) January 17, 2024

Outra usuária do X (antigo Twitter) brincou com o anúncio do terceiro filho, dizendo que parecia cartaz de filme. “Oxe parecendo cartaz de filme de comédia norte americano”, escreveu.

oxe parecendo cartaz de filme de comédia norte americano https://t.co/07vTzBkDH6 — abiᶜʳᶠ (@abiprofeno) January 17, 2024

Outra pessoa destacou as ‘diversas’ gestações da influencer nos últimos anos.

“A Virginia está grávida de novo. Essa mulher é um coelho?”.

A VIRGÍNIA TÁ GRAVIDA DENOVO, ESSA MULHER É UM COELHO???pic.twitter.com/R8kWunfqH3 — Felipe🎧 (@lfehxz) January 17, 2024

“As babás quando a Virgínia divulga gravidez”.

As babás quando a Virgínia divulga gravidez pic.twitter.com/YYFbU10qds — Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) January 18, 2024

“A primeira filha da Virgínia vendo que a cada 9 meses a herança diminui”.

a primeira filha da Virgínia vendo que a cada 9 meses a herança diminui pic.twitter.com/H7JorFY8rk — sullivaninho (@sullivaninho) January 17, 2024

Contrato com SBT

Além dos memes, outros internautas questionaram o contrato recente que Virgínia tem com o SBT. Segundo página no X sobre famosos, a emissora está em reunião com a influenciadora para discutir o futuro do programa ‘Sabadou’.

“Virgínia postou há pouco um stories no Instagram, onde diretores da emissora discutem o quê fazer no período de sua licença maternidade. Ao que tudo indica, o SBT também foi pego de surpresa ontem com o anúncio da gravidez e Virgínia está achando tudo muito engraçado”.

🚨 SBT faz reunião com Virgínia Fonseca para definir futuro do #Sabadou!



Virgínia postou há pouco um stories no Instagram, onde diretores da emissora discutem o quê fazer no período de sua licença maternidade.



Ao que tudo indica, o SBT também foi pego de surpresa ontem com o… pic.twitter.com/DUi7XcXVqI — Silvinho (@silvinhotv) January 18, 2024

